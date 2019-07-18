Кремль сравнил решение Киева давать гражданство украинцам с решением Путина о Донбассе

"Это внутреннее дело Украины, собственно, как и внутреннее дело России принимать решения, которые были формализованы президентом с подписанием соответствующего указа", - отметил представитель Кремля. По словам Пескова, в администрацию президента России поступило множество просьб и обращений из регионов Восточной Украины, эта тема поднималась и в ходе прямой линии с президентом.

Тема зрела давно, поэтому такая реакция общества была вполне обоснованна, подчеркнул представитель Кремля. "Повторяю, это внутреннее дело Украины", — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, ранее офис президента Украины Владимира Зеленского распространил заявление о том, что украинский лидер поручил разработать ускоренное предоставление гражданства страны всем этническим украинцам. Также команда Зеленского собирается предоставлять гражданство страны всем, кто столкнулся с нарушениями своих прав за рубежом.