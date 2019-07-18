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Кремль сравнил решение Киева давать гражданство украинцам с решением Путина о Донбассе

18 июля 2019, 15:09  •  13 • Политика
Намерение Киева предоставлять гражданство Украины в качестве второго для этнических украинцев является внутренним делом этого государства, как и решение российского президента об упрощенном гражданстве РФ для жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это внутреннее дело Украины, собственно, как и внутреннее дело России принимать решения, которые были формализованы президентом с подписанием соответствующего указа", - отметил представитель Кремля. По словам Пескова, в администрацию президента России поступило множество просьб и обращений из регионов Восточной Украины, эта тема поднималась и в ходе прямой линии с президентом.
Тема зрела давно, поэтому такая реакция общества была вполне обоснованна, подчеркнул представитель Кремля. "Повторяю, это внутреннее дело Украины", — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, ранее офис президента Украины Владимира Зеленского распространил заявление о том, что украинский лидер поручил разработать ускоренное предоставление гражданства страны всем этническим украинцам. Также команда Зеленского собирается предоставлять гражданство страны всем, кто столкнулся с нарушениями своих прав за рубежом.

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