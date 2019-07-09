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Кремль сожалеет о неготовности Украины к телемосту с Россией – Песков
09 июля 2019, 16:39 • 78 • Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отказ украинской стороны от проведения телемоста с Россией. По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва "сожалеет" о неготовности Киева к такому мероприятию.
"Сожалеем, что телемост между РФ и Украиной не состоялся", - заявил представитель президента. По его словам, украинская сторона к этому, очевидно, "еще не готова".
Напомним, анонсированный ранее телемост между российским ВГТРК и украинским телеканалом NewsOne, который планировалось назвать "Надо поговорить!", не состоялся. Украина отменила мероприятие из-за массовых угроз украинским журналистам со стороны националистов.
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