Кремль сожалеет о неготовности Украины к телемосту с Россией – Песков

"Сожалеем, что телемост между РФ и Украиной не состоялся", - заявил представитель президента. По его словам, украинская сторона к этому, очевидно, "еще не готова".

Напомним, анонсированный ранее телемост между российским ВГТРК и украинским телеканалом NewsOne, который планировалось назвать "Надо поговорить!", не состоялся. Украина отменила мероприятие из-за массовых угроз украинским журналистам со стороны националистов.