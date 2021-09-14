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Кремль создаёт плацдарм атаки на Европу, — Бессмертный
14 сентября 2021, 09:05 • 145 • Украина
Россия и Белоруссия совместно проводят военные учения «Запад-2021». Кремль стянул свое оружие, технику и сотни военных к границам, таким образом создавая плацдарм атаки на Европу. Такое мнение высказал экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный.
«В этой ситуации важно для Кремля создать плацдарм атаки на Европу», — заверил Бессмертный.
Он отметил, что в легенде учений «Запад-2021» говорится о том, что граница с воображаемым государством, с которым идет война, — 2 тысячи километров.
«Вдумайтесь. Это ровно столько, как сумма границы России и Белоруссии с Украиной», — заявил экс-посол.
Бессмертный также отметил, что основная единица сил состоит из десантно-штурмовых групп России, участвовавших в присоединении Крыма и в боях на Донбассе.
«Мы видим инсценировку и розыгрыш вероятного варианта ведения войны с Украиной. Достигается ли результат быстро? Я не верю, что Лукашенко, который параноидально любит власть, так быстро сдастся», — подытожил украинский политик.
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