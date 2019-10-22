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Кремль сообщил об отсутствии точных сроков проведения саммита «нормандской четверки»

22 октября 2019, 18:39  •  79 • Политика
Никаких конкретно обозначенных сроков проведения переговоров в «нормандском формате» нет и быть не может, заявил 22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в первую очередь необходима подготовка, которая не может вестись в настоящий момент, так как одна из стран-участниц «нормандского формата» не соблюдает ранее достигнутые договоренности.
«Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может, вы знаете позицию Путина. Сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка не может вестись, потому что меняется запросная позиция одной из сторон», — отметил Песков.
Ранее в этот же день заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что проведение саммита в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Украине возможно в ноябре при наличии политической воли. Он добавил, что со сроками проведения переговоров можно будет определиться после разведения сил в Золотом и Петровском (населенные пункты у линии соприкосновения).
1 октября контактная группа по Донбассу в Минске подписала «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса. Кроме того, была согласована дата отвода сил. В Европе, России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках позитивно отнеслись к подписанию плана, в Киеве реакция была неоднозначной.
9 октября президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили саммит «нормандской четверки» и пришли к выводу, что все условия для его проведения уже выполнены, однако развод войск так и не состоялся.
Начало «нормандскому формату» было положено 6 июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Украинские войска начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР 14 апреля 2014 года, после того как республики заявили о своей независимости после февральского госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

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