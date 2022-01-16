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Кремль: «Слишком высокая напряжённость на границе с Украиной»
16 января 2022, 18:35 • 300 • Украина
Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.
Москва, по его словам, хочет получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения».
«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», — сказал Песков, отметив, что такая ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента».
По этой причине, по словам пресс-секретаря президента, Россия ждет «прямого ответа» на свои опасения.
Песков также отметил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждений о том, что Россия якобы планирует эскалацию вокруг Украины.
«Мы все еще ждем доказательств», — заметил он.
Пресс-секретарь президента констатировал, что жить приходится «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи».
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