Кремль: «Слишком высокая напряжённость на границе с Украиной»

Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.Москва, по его словам, хочет получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения».«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», — сказал Песков, отметив, что такая ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента».По этой причине, по словам пресс-секретаря президента, Россия ждет «прямого ответа» на свои опасения.Песков также отметил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждений о том, что Россия якобы планирует эскалацию вокруг Украины.«Мы все еще ждем доказательств», — заметил он.Пресс-секретарь президента констатировал, что жить приходится «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи».