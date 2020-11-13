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Кремль сделал "паузу" в отношениях с США: Песков уточнил

13 ноября 2020, 14:40  •  63 • Политика
Кремль сделал паузу в отношениях с США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что это не что иное, как "пауза вежливости".
Таким образом официальный представитель Кремля в рамках интервью RT объяснил "молчание" Москвы, которая до сих пор не поздравила уже объявившего себя победителем выборов Джо Байдена.
"Россия ждёт, когда американцы провозгласят избранного президента США, это "пауза вежливости", мы ничего не говорим про выборы", - сказал Песков.
Он также добавил, что Россия никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела США. Песков отметил, что сегодняшняя Россия общается с партнёрами исключительно на равных условиях и не идёт на уступки, если они находятся за её красными линиями.
Ранее также Песков дал ответ на вопрос, так волнующий комментаторов в Сети: почему в прошлые выборы в США президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа сразу после объявления результатов голосования в СМИ, а с Джо Байденом история не повторилась? Песков отметил, что "разница совершенно очевидна". Он уточнил, что сейчас Трамп заявил о желании оспорить исход выборов в суде. Его юристы подготовили иски в суды разных штатов.

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