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Кремль считает недопустимым решение Киева по наблюдателям из России
08 февраля 2019, 15:39 • 84 • Украина
Ограничения на работу наблюдателей от России на президентских выборах на Украине понижают их легитимность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Reuters
Он отметил, что негативное отношение к сложившейся ситуации было высказано со стороны ОБСЕ.
«Мы также считаем недопустимым введение каких-либо ограничений на работу наблюдателей из одной из стран — в данном случае российских наблюдателей», — сообщил Песков.
По его словам, подобные «дискриминационные меры» приведут к понижению уровня легитимности проводимых выборов.
При этом Песков отметил, что это не означает непризнания Москвой результатов голосования.
Ранее директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун выразила сожаление по поводу решения Киева запретить россиянам участвовать в миссии по наблюдению за выборами.
В письме, направленном в украинский МИД, она назвала этот запрет беспрецедентным.
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