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Кремль: сближение Украины с НАТО не способствует безопасности Европы
16 июня 2020, 15:00 • 29 • Политика
В России отметили очередное продвижение западного военного блока к ее границам
НАТО "абсорбирует" в себе в различных форматах все новые государства, но это не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 16 июня.
Комментируя сообщения о предоставлении Украине статуса партнера НАТО, Песков отметил, что в России обратили внимание на эту информацию, поскольку отмечают все шаги по продвижению североатлантического военного альянса к российским границам. Позиция Москвы на этот счет известна.
"Мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи", – заявил Песков.
Он напомнил, что изначально западный военный блок создавался как механизм конфронтации с СССР. С тех пор характер этой организации не изменился, пишет РИА "Новости".
О том, что Украина стала членом Партнерства расширенных возможностей НАТО, было объявлено 12 июня. Некоторые увидели особый символизм в том, что глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба сообщил эту новость в День России. Ранее в США предложили изменить правила приема в альянс бывших советских республик, отказавшись от ряда действующих сейчас жестких условий.
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