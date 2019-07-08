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Кремль рассмотрит предложение Зеленского о переговорах в новом формате в Минске

08 июля 2019, 15:54  •  32 • Украина

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия пока не готова дать ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию в Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции, но обязательно изучит это предложение. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат", - сказал он. "Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается", - пояснил Песков. "Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию", - повторил он.

"США не являются участниками нормандского процесса, и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - заявил пресс-секретарь.

Ранее в понедельник Зеленский в видеообращении в Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По словам президента Украины, "надо обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе". Как выразился Зеленский, "компанию для разговора" он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона.

' ТАСС/Reuters'

 

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