Кремль рассмотрит обращение СМИ по закону об иноагентах

Российские власти рассмотрят обращение представителей ряда средств массовой информации (СМИ) с предложением внести поправки в закон об иностранных агентах. Об этом 3 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал обращение «гораздо более конструктивным».

«Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», — сказал он.

27 августа Песков отметил, что закон о СМИ-иноагентах действует в России для защиты от внешнего вмешательства, возникающие споры могут быть предметом для обсуждения.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в так называемых британских файлах, «слитых» в Сеть группировкой Anonymous в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других «неподкупных и беспристрастных» СМИ. При этом в материалах есть и указания на «скромные вознаграждения» за сотрудничество.

30 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий введение штрафов за незаконное использование знака прессы на публичных мероприятиях, а также за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

В конце декабря 2020 года глава государства подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Согласно документу, граждане, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, приобретают такой статус.