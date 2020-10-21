Кремль рассматривает отношения с Западом как холодную войну - СМИ

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Москва не видит перспектив во взаимовыгодном диалоге с иностранными партнерами

Власти РФ утратили надежду на восстановление отношений с США и странами Запада. В Кремле видят в усилении конфликта с оппонентами лучший ответ на напряженность. Об этом говорится в статье Bloomberg.

Высокопоставленные российские чиновники рассматривают отношения с Западом как новую холодную войну. По словам людей, знакомых с внутренними дискуссиями в Кремле, громкие голоса, которые десятилетиями выступали за то, чтобы сосредоточить политику вокруг диалога с Вашингтоном, оставили надежду на его восстановление.

Они убеждены, что Москва в этой войне отстаивает консервативные ценности против либеральных западных.

Россия готовится к еще большему конфликту с Западом по мере роста конфронтации вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального, кризиса в Белоруссии и новых обвинений во вмешательстве в выборы президента США, следует из материала.

При этом Кремль отвергает все обвинения Штатов и Европы в том, что Россия виновата в беспорядке в отношениях с Западом.

"Мы должны просто перестать на время с ними разговаривать", – заявил на прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Люди, ответственные за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного общения", – цитирует нашего министра издание.

В статье такую риторику Москвы назвали "бравадой", однако отметили, что она является признаком напряжения мышления, которое предвещает еще больше потенциальных горячих точек с некоторыми из крупнейших мировых держав, набирает силу в Кремле.

Авторы материала утверждают, что у РФ за последнее время установились натянутые отношения с Германией и Францией, и все это из-за дела вокруг якобы отравления Навального. А в США Россия вообще рассматривается "как радиоактивная по всему политическому спектру".

Отказ президента РФ Владимира Путина уступить какие-либо позиции означает, что заморозка сохранится независимо от того, кто находится в Белом доме, считает представительница Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.

"Мы мало что можем сделать для сдерживания российской агрессии. И в Кремле это прекрасно понимают", – приводит ее слова агентство.

