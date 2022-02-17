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Кремль раскрыл засекреченные записи после вранья Парижа о Донбассе

17 февраля 2022, 15:35  •  351 • Политика
Кремль раскрыл засекреченные записи переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Таким образом он ответил на враньё официального Парижа о Донбассе.
В частности, после переговоров двух президентов во Франции заявили о том, что, по словам Путина, идея Госдумы о признании ДНР и ЛНР не будет принята во внимание. Как заявил Песков, это не является правдой.
Для того чтобы официально опровергнуть заявление Парижа, Песков выдал дословный диалог двух президентов о вопросе признания ДНР и ЛНР.
Во время диалога Макрон заявил о том, что его беспокоит "признание этих сепаратистов", "этот законопроект в Госдуме в России".
"Что ты хочешь делать с этим законопроектом? Можно ли это поставить на паузу?" - сказал он Путину.
В ответ Путин заявил о том, что такого законопроекта нет.
"Это есть инициатива Компартии, Коммунистической партии Российской Федерации. Это их инициатива. И она основной правящей партией, "Единой Россией", не поддержана. Но инициатива такая есть", - сказал Путин.
Стоит отметить, что диалог двух президентов состоялся до голосования в Госдуме.
Напомним, что по мнению Кремля, признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими соглашениями.
"Это так, - ранее подтвердил Песков. - Президент сказал, что главная задача - это реализация минского комплекса мер".
Песков отдельно заметил, что глава государства уже получил обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, и этот документ был им принят к сведению.

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