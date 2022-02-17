|
Кремль раскрыл засекреченные записи после вранья Парижа о Донбассе
17 февраля 2022, 15:35 • 351 • Политика
Кремль раскрыл засекреченные записи переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Таким образом он ответил на враньё официального Парижа о Донбассе.
В частности, после переговоров двух президентов во Франции заявили о том, что, по словам Путина, идея Госдумы о признании ДНР и ЛНР не будет принята во внимание. Как заявил Песков, это не является правдой.
Для того чтобы официально опровергнуть заявление Парижа, Песков выдал дословный диалог двух президентов о вопросе признания ДНР и ЛНР.
Во время диалога Макрон заявил о том, что его беспокоит "признание этих сепаратистов", "этот законопроект в Госдуме в России".
"Что ты хочешь делать с этим законопроектом? Можно ли это поставить на паузу?" - сказал он Путину.
В ответ Путин заявил о том, что такого законопроекта нет.
"Это есть инициатива Компартии, Коммунистической партии Российской Федерации. Это их инициатива. И она основной правящей партией, "Единой Россией", не поддержана. Но инициатива такая есть", - сказал Путин.
Стоит отметить, что диалог двух президентов состоялся до голосования в Госдуме.
Напомним, что по мнению Кремля, признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими соглашениями.
"Это так, - ранее подтвердил Песков. - Президент сказал, что главная задача - это реализация минского комплекса мер".
Песков отдельно заметил, что глава государства уже получил обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, и этот документ был им принят к сведению.
Подпишитесь на нас
351
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 февраля 2022, 08:40
|
17 февраля 2022, 04:30
|
12 февраля 2022, 21:50
|
14 февраля 2022, 02:25
|
13 февраля 2022, 18:50
|
12 февраля 2022, 02:35
|
16 февраля 2022, 05:45