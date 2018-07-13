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Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа

13 июля 2018, 21:39  •  134 • Политика

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 13:00 по времени Хельсинки (совпадает с московским) и пройдет в президентском дворце. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, который также рассказал журналистам, в каком формате пройдут переговоры.

"16 июля, Хельсинки, президентский дворец в центре финской столицы", - сказал он, говоря о месте встречи. "Запланировано, что начнем в 13:00", - отметил Ушаков, напомнив, что Трамп прибудет в Хельсинки заранее, а Путин - в понедельник. "Сколько времени президенты отведут на общение, мы не знаем. Никаких лимитов нет с нашей стороны", - добавил он.

Ушаков сообщил, что "начнется встреча с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков". "Затем состоятся российско-американские переговоры, очевидно, в формате рабочего завтрака, в которых будут участвовать некоторые члены делегаций", - сказал помощник президента.

"Затем лидеры проведут совместную пресс-конференцию", - сообщил Ушаков. "Предусмотрены выступления президентов, и потом лидеры ответят на четыре вопроса: по два вопроса с каждый стороны", - сказал он, отметив, что это типичный формат для пресс-конференций.

Ушаков не стал придавать значения формальностям дипломатического протокола, согласно которым зал, где проходят переговоры на высшем уровне, как правило, закрепляется за той или иной стороной. "Этот вопрос [на чьей территории пройдет встреча] - самый простой и, по-моему, он не беспокоит ни российскую сторону, ни американскую", - сказал он. "Договоренности о встрече в Хельсинки предшествовала определенная дипломатическая работа, которая проходила в закрытом порядке, о встрече договорились обе стороны, все согласовано, как это будет происходить. Всех это удовлетворяет", - заявил он.

Помощник президента РФ также посетовал на различные сообщения в СМИ, утверждавшие, что якобы именно Трамп настаивал на формате "один на один" в начале встречи. "Это все было согласовано, отвечает и нашим интересам, и мы тоже хотим чтобы встреча началась именно в таком формате", - пояснил он.

Итоговых документов не будет

Путин и Трамп не планируют принимать итоговых документов на встрече, однако по ходу переговоров они могут дать соответствующие поручения своим делегациям.

"Решено не договариваться о тексте совместного заявления и предоставить возможность президентам самим решить, будет ли совместный документ или они ограничатся подведением итогов на пресс-конференции", - сказал он. "Последний вариант, думаю, будет более реалистичным", - добавил Ушаков.

Помощник президента отметил, что в составе делегации российского лидера будут наготове эксперты. "Если нужно, будем быстро готовить - если будет договоренность об этом - какие-то совместные документы", - пояснил он.

"Северный поток - 2"

Путин и Трамп планируют обсудить ряд экономических вопросов, в том числе строительство газопровода "Северный поток - 2".

Ушаков подчеркнул, что позиция США по реализации данного проекта беспокоит РФ, является неконструктивной и противоречит правилам международной торговли. "Эта тема ключевая и для нас. Нас, конечно, беспокоит позиция Америки по противодействию реализации общеевропейского проекта "Северный поток - 2". Об этом пойдет речь и мы изложим аргументацию, и, как нам представляется, вопрос идет об экономической конкуренции. Места для поставок энергоресурсов в Европу хватит для всех, поэтому нам американская позиция представляется неконструктивной и противоречащей основным правилам международной торговли и экономическим отношениям вообще", - сказал Ушаков.

По мнению помощника президента, тема сотрудничества в энергетике является ключевой и для США, учитывая, что Трамп поднимал ее на прошедшем недавно саммите НАТО.

Говоря об американских санкциях в отношении "Русала", Ушаков отметил, что эти ограничительные меры бьют и по самому бизнесу в США. "Американские санкционные запреты бьют и по самому американскому бизнесу. Например, алюминиевые полуфабрикаты, поставлявшиеся "Русалом", сделки с которым должны быть до октября расторгнуты, перерабатывались в США на заводах, где заняты 70 тыс. американцев", - пояснил Ушаков.

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Помощник президента оценил уровень торгово-экономических взаимоотношений России и США как очень низкий и не отвечающий потенциалу двух стран. По его словам, в Кремле считают, что именно экономика должна являться "страховочной сеткой" на случай каких-то конъюнктурных изменений в двусторонних отношениях.

"Поэтому экономику надо будет развивать. Это будет одна из тем, которая будет обсуждаться, у нас есть некоторые конкретные предложения в этой связи, и о них наш президент расскажет Трампу в ходе разговора", - подытожил Ушаков.

Кризис в Сирии

Урегулирование в Сирии будет одной из основных тем переговоров президентов РФ и США.

"Очень много, о чем (можно - прим. ТАСС) говорить в сирийском контексте и, если брать региональные конфликты, то, как мне лично представляется, сирийская тема будет одной из основных в ходе разговора Путина с Трампом", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что будут обсуждаться и другие кризисные ситуации - вокруг КНДР, иранской ядерной программы, урегулирования на востоке Украины.

"Мы считаем, что очень важно России и Америке взаимодействовать по сирийскому урегулированию. Более того, мы считаем, что решение задачи установления в этой стране мира и согласия может стать наглядным положительным примером работы наших стран по разрешению острейших кризисов сегодняшнего дня", - сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, "на повестке дня - политическая нормализация, запуск конституционного процесса" в Сирии. Также, по мнению российской стороны, "и США, и Россия могли бы вместе посодействовать преодолению гуманитарного кризиса и восстановлению сирийской экономики, помочь возвращению сирийских беженцев". "Это хорошая тема для возможной совместной инициативы, мы об этом будем говорить (на саммите в Хельсинки - прим. ТАСС)", - подчеркнул Ушаков.

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Помощник президента РФ также обратил внимание, что "российские и американские военные приобрели полезный опыт взаимной координации (в Сирии): они наладили оперативные каналы связи и именно это позволило и позволяет им избегать опасных инцидентов и каких-то непреднамеренных ситуаций в воздухе и на земле". "Это очень важно", - заключил Ушаков.

Он отметил и другие направления сотрудничества двух стран по Сирии, в том числе - в рамках Женевского процесса. Ушаков напомнил также, что при участии РФ и США был создан Амманский мониторинговый центр по контролю ситуации, обмену информацией о фактах нарушения режима прекращения боевых действий в южной зоне деэскалации в Сирии, а в ходе саммита АТЭС во Вьетнаме в ноябре прошлого года было подписано Совместное заявление Путина и Трампа, предусматривающее содействие политическому урегулированию в Сирии.

КНДР, Иран, Украина

Что касается КНДР, то, как отметил Ушаков, "в корейском урегулировании наметились позитивные сдвиги, в том числе и благодаря личным усилиям президента США". По словам представителя Кремля, российская сторона приветствует прямой контакт Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшийся 12 июня в Сингапуре, и "готова содействовать успеху американо-северокорейского диалога".

По теме Ирана на саммите в Хельсинки предполагается "обмен мнениями в связи с односторонним выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной проблемы". Кроме того, как считает Ушаков, в рамках сирийской проблематики может обсуждаться и тема присутствия Ирана на территории Сирии. "Это - один из аспектов", - сказал помощник президента журналистам.

"Особое внимание будет уделено внутриукраинскому кризису", - продолжил Ушаков, говоря о повестке обсуждения региональных конфликтов на предстоящем саммите лидеров РФ и США.

Развитие экономических связей
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Россия считает необходимым развивать экономическое сотрудничество с США, которое могло бы стать "страховочной сеткой" для двусторонних отношений в целом, заявил Ушаков.

"Как нам представляется, именно экономика могла бы являться такой страховочной сеткой на случай каких-то конъюнктурных изменений ситуации в двусторонних отношениях. Поэтому, (экономические связи - прим. ТАСС) надо развивать, это будет одна из тем, которые будут обсуждаться. У нас есть некоторые конкретные предложения в этой связи, и о них наш президент расскажет Трампу в ходе разговора", - сказал Ушаков. Отвечая на уточняющий вопрос о повестке, представитель Кремля подчеркнул, что "президенты сами решат", обсуждать ли экономическую тематику, однако "ее было бы логично обсудить".

Ушаков констатировал, что сейчас ситуация в двусторонних делах "очень плохая" и "нужно с чего-то начинать, как-то выправлять" положение. "Тем более, президент США - успешный бизнесмен, знает, как вести дела в сфере экономики", - заметил помощник российского лидера. Он обратил внимание на то, что на прошедшем в мае Петербургском международном экономическом форуме было около 550 представителей американского бизнеса - "чуть ли не самая крупная иностранная делегация".

"Так что есть о чем поговорить, тем более что уровень торгово-экономических отношений (России и США - прим. ТАСС) - крайне низок, в какой-то период он увеличивался, в какой-то - уменьшался, но где-то (товарооборот - прим. ТАСС) вертится вокруг $20-23 млрд, что совершенно не отвечает потенциалу наших стран", - заключил Ушаков.

Он напомнил, что наращиванию взаимодействия в экономической сфере мешают политически мотивированные рестрикции США в отношении России. Так, законом "О противодействии противникам Америки…" кодифицируются санкции, которым на сегодняшний день подвергнуты 248 российских граждан и 442 юридических лица. При этом тем же законом предусматривается постоянное расширение санкций, кроме того, "США пытаются придать своим мерам экстерриториальный характер", отметил Ушаков.

Дальнейшие контакты
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Ушаков считает, что президенты РФ и США могут договориться о графике дальнейших контактов, речь также может зайти и о потенциальных визитах.

"Мы, со своей стороны, готовы контакты продолжить, в частности, для этого есть хорошие возможности, есть международные площадки", - сказал Ушаков. Он предположил, что следующая возможность встретиться у лидеров РФ и США будет уже после намеченных на 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США - "до этого вряд ли будут контакты". Среди возможных площадок он упомянул саммит Группы двадцати в Аргентине (30 ноября - 1 декабря 2018 года) и Восточноазиатский саммит в Сингапуре (ноябрь 2018 года).

"Я думаю, что президенты смогут договориться о продолжении своих контактов и встреч. А там, чем черт не шутит, может быть зайдет разговор и о конкретных визитах в Москву или Вашингтон, посмотрим. Сейчас главное, как говорил Михаил Сергеевич [Горбачев], начать", - заметил представитель Кремля.

"Хотелось бы, чтобы была возможность, чтобы эти переговоры [в Хельсинки] способствовали созданию такой атмосферы, в которой возможно вести речь о дальнейших контактах и, в частности, о нормальных контактах в форме визитов [в страны друг к другу]", - пояснил Ушаков.

"Очень важно, если американцы к этому готовы, начать разбирать завалы [в двусторонних отношениях]", - продолжил помощник президента. По его словам, если встреча в Хельсинки будет этому способствовать и будут какие-то сигналы такого плана, "то это уже будет важнейшим результатом этого саммита".

Стратегическая стабильность

Путин и Трамп, возможно, проведут обсуждение темы стратегической стабильности. "Ключевой темой на предстоящем саммите может стать стратегическая стабильность", - сказал Ушаков.

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"Многие годы Россия предлагает наладить диалог по вопросам, связанным с выходом США из Договора по ПРО", - напомнил Ушаков. "Наши меры по укреплению национального оборонного потенциала - ответная реакция на глобальную систему противоракетной обороны США, рассчитанную на то, чтобы обесценить российские ядерные силы", - отметил он. "Российская сторона неоднократно подтверждала приверженность Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, полностью выполнила обязательства по нему", - подчеркнул помощник президента.

"Предполагается, что лидеры также затронут проблематику Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных запускать не только перехватчики, но и ударные ракеты Tomahawk", - сказал Ушаков.

"Химия в отношениях между президентами"

Первая полноформатная встреча президентов России и США, по мнению Ушакова, станет международным главным событием лета. "Очень важно, что это будет первая полномасштабная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов", - сказал он.

Ушаков напомнил, что до этого лидеры встречались лишь дважды: на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге почти ровно год назад, 7-8 июля 2017 года и на встрече глав экономик АТЭС во вьетнамском Дананге 10-11 ноября 2017. Причем если в ФРГ у лидеров была возможность поговорить один на один в специально отведенное время в отдельном зале, то во Вьетнаме все их переговоры проходили в кулуарах форума в перерывах между заседаниями. Кроме этих встреч контакты Путина и Трампа ограничивались телефонными разговорами и посланиями, как правило, по случаю праздников.

"Что бы мы ни говорили, но все-таки сам факт первой полномасштабной встречи президентов очень важен, он важен и для выстраивания дальнейшей соответствующей химии в отношениях между президентами", - сказал он. "Поэтому и американцы, и мы очень большое внимание уделяем именно двустороннему контакту, в ходе которого президенты могут в спокойном режиме затронуть любые темы, которые они захотят обсудить", - сказал Ушаков.

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"Как мне представляется, эта встреча будет главным событием лета в том, что касается международных дел, и такое мнение многие разделяют", - считает помощник президента.

Не соперник, а партнер

В Кремле считают президента США партнером по переговорам, которые могут получить дальнейшее продолжение.

"Трамп упоминал, что он рассматривает Путина как соперника. А я бы сказал, что мы рассматриваем Трампа как партнера по переговорам, которые, надеюсь, получат дальнейшее продолжение", - отметил представитель Кремля.

Комментируя согласованный формат встречи российского и американского лидеров, Ушаков отметил, что этому предшествовала закрытая дипломатическая работа, и достигнутая договоренность устраивает обе стороны. Помощник президента РФ также прокомментировал сообщения СМИ о том, что Трамп настаивал, чтобы переговоры в Хельсинки начинались с его встречи с Путиным тет-а-тет, без делегаций. "Это было согласовано, это отвечает и нашим интересам, мы тоже хотим, чтобы встреча началась именно в таком формате", - подчеркнул Ушаков.

Цели России

Кремль рассчитывает, что саммит задаст тон работе по восстановлению российско-американских отношений.

"Цель предстоящей встречи, как мы ее видим, - приступить, наконец, к выправлению негативной ситуации в российско-американских отношениях, принять конкретные шаги по их оздоровлению, по восстановлению более-менее приемлемого уровня доверия", - сказал Ушаков. "Попытаться наметить шаги, которые позволили бы возвратиться к взаимовыгодному сотрудничеству по вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавил помощник президента.

"Сфер, где интересы наших стран близки или совпадают, очень много", - убежден Ушаков. "Прежде всего, это обеспечение и поддержание международной безопасности, разоруженческое досье, совместная борьба с международным терроризмом, совместная работа по урегулированию региональных конфликтных ситуаций, коих сейчас много, и, наконец, очень важная тема для обеих стран - выправление двусторонних отношений", - перечислил он.

"Мы готовились к этой встрече", - отметил помощник российского лидера. "Готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня", - добавил он. 

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