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Кремль раскрыл детали спецоперации на Украине после провокаций США

14 марта 2022, 15:40  •  643 • Политика
Дмитрий Песков в ответ на провокации ЕС и США раскрыл некоторые детали спецоперации России на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на заявления западных оппонентов, в частности советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Последние говорили, что президент России Владимир Путин якобы разочарован ходом спецоперации России на Украине.
В Кремле полагают, что заявления делают с одной конкретной целью - подтолкнуть Россию к штурму городов, чтобы затем возложить именно на русских ответственность за гибель мирных жителей. В Москве прекрасно понимает, для чего нужна такая провокация. И поддаваться на неё не станут.
В подсказках таких стратегов Москва не нуждается - США известны своей безжалостностью,
- заявил Песков.
Помимо всего прочего, Дмитрий Песков раскрыл несколько деталей плана спецоперации. В частности, Владимир Путин в самом начале распорядился избегать немедленного штурма городов, в том числе Киева. Однако не исключается, что некоторые из населённых пунктов на Украине будут взяты под полный контроль ВС России, конечно же, при условии обеспечения безопасности мирного населения.
Что до властей в Киеве, они действуют по методике своих заокеанских хозяев, добавил Дмитрий Песков. То есть жизнь мирных граждан для Киева не имеет значения. Однако России такой подход не близок. Мы используем высокоточное оружие и целимся по объектам военной инфраструктуры.
Россия располагает необходимым потенциалом для проведения спецоперации на Украине, с просьбами о содействии к другим странам не обращалась, добавил Дмитрий Песков, опровергая заявления о том, что мы якобы направили соответствующий запрос в Китай. Что до хода спецоперации, сроки её окончания не раскрываются. Однако, безусловно, все планы в рамках операции будут реализованы в полном объёме.

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