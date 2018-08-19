Кремль: Путин пока не собирается на свадьбу в Германию

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава государства посетит свадьбу экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Президент России Владимир Путин пока не собирается посещать свадьбу экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, которая состоится осенью этого года.

Такие сообщения на уровне слухов стали распространять немецкие СМИ сразу после того, как Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсель. Однако в Кремле опровергли такой визит. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока таких планов нет. Разговоров не было», - заявил Песков.

Шредер женится на кореянке, гражданке Южной Кореи в октябре этого года. Свадьба должна пройти в Берлине. Известно, что Путина и Шредера связывают хорошие, дружеские отношения.

Слова Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.