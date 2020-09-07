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Кремль прослушал секретные переговоры по Навальному: О ценности "слива" от Лукашенко сказал Песков

07 сентября 2020, 17:20  •  223 • Политика
Кремль прослушал секретные переговоры Берлина и Варшавы по Алексею Навальному, запись которых была передана России Минском. О ценности "слива" от Александра Лукашенко сказал Дмитрий Песков. По его словам, профессионально оценить важность и полезность данных материалов могут лишь спецслужбы, чем они сейчас и занимаются.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами оценил значимость записи переговоров Варшавы и Берлина, переданной Минском.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что разведка республики перехватила разговор представителей ФРГ и Польши об истории с "отравлением" Алексея Навального.
По словам президента Беларуси, из записи стало совершенно понятно, что никакой яд, в том числе "Новичок", против блогера в действительности не применялся. Вся эта провокация была разыграна в целях оказания давления на Москву.
Песков заметил, что в Кремле уже ознакомились с материалами, предоставленными белорусской стороной, но пока не детально.
Не нам судить о полезности и ценности данной записи, это, скорее, работа специальных служб, что они и делают, - подчеркнул пресс-секретарь.

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