Кремль прослушал секретные переговоры по Навальному: О ценности "слива" от Лукашенко сказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами оценил значимость записи переговоров Варшавы и Берлина, переданной Минском.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что разведка республики перехватила разговор представителей ФРГ и Польши об истории с "отравлением" Алексея Навального.

По словам президента Беларуси, из записи стало совершенно понятно, что никакой яд, в том числе "Новичок", против блогера в действительности не применялся. Вся эта провокация была разыграна в целях оказания давления на Москву.

Песков заметил, что в Кремле уже ознакомились с материалами, предоставленными белорусской стороной, но пока не детально.