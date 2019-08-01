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Кремль прорабатывает визит Путина в Монголию на 80-летие победы на Халхин-Голе

01 августа 2019, 04:09  •  47 • Политика
Президент России Владимир Путин может посетить праздничные мероприятия по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе в Монголии. Кремль прорабатывает возможности организации такого визита. Об этом в среду, 31 июля, сообщили в пресс-службе главы государства.
«Такой визит находится в проработке, детали будут сообщены дополнительно», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пригласил Путина на празднование 80-летия совместной победы в мае текущего года, уточняет сайт kp.ru.
Битва состоялась в 1939 году. Тогда советско-монгольские войска сошлись с японцами и вместе отстояли суверенитет республики. Сражение длилось с мая по сентябрь. По его итогам было заключено соглашение о прекращении военных действий.
Торжества пройдут 16 сентября.
3 июля сообщалось, что Путин направил приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лидерам нескольких стран. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, письма переданы президентам США и Франции Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону, а также канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину.

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