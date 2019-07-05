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Кремль прокомментировал дискуссию об изменении норм по самообороне

05 июля 2019, 18:24  •  104 • Политика
Изменения в российском законодательстве в части допустимой обороны сейчас находятся в фазе общественной дискуссии. Об этом в пятницу, 5 июля, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приговор жительнице Забайкалья с инвалидностью, убившей мужа.
По словам представителя Кремля, ему неизвестно о том, что имели место какие-то законодательные инициативы по этому вопросу.
«По всей вероятности, было бы правильно анализировать каждый случай по отдельности, прежде чем определить что-то системное в этой проблеме», — отметил Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал вердикт суда Забайкалья, который за убийство мужа приговорил к полутора годам ограничения свободы женщину, передвигающуюся с помощью протезов ног.
Наказание назначил краевой суд после рассмотрения апелляции осужденной на приговор районной инстанции, назначившего ей 8,5 года колонии. Суд установил, что убитый систематически избивал женщину и ее ребенка, сообщил на своем сайте Карымский районный суд Забайкальского края.

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