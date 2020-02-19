«Кремль проиграл»: Ходорковский высказался о решении суда в Гааге по делу ЮКОСа • 29 • Аналитика

Михаил Ходорковский прокомментировал решение Апелляционного суда Гааги в пользу акционеров ЮКОСа, по которому Россия должна выплатить акционерам 50 млрд долларов.



В 2014 году международный арбитражный суд в Гааге оценил действия Российской Федерации как фактическую экспроприацию компании ЮКОС. Затем это решение было отменено окружным судом Гааги, а теперь уже апелляционный суд отменил решение окружного суда, тем самым вновь актуализировав постановление международного арбитражного суда.







Теперь акционеры ЮКОСа планируют добиться ареста и изъятия активов российского государства в других странах на сумму 50 млрд долларов. Об этом заявил бизнесмен Леонид Невзлин, проживающий ныне в Израиле, а в России заочно приговоренный к пожизненному заключению. Невзлин, напомним, является основным бенефициаром компании GML, которая действует в интересах мажоритарных акционеров ЮКОСа.



Естественно, отреагировал на это событие и Михаил Ходорковский. Известный деятель, бывший в 1997-2004 гг. совладельцем ЮКОСа, Ходорковский более 10 лет по приговору российского суда провел в местах лишения свободы, а после отсидки сразу же уехал на постоянное место жительства в Европу.



Сегодня Кремль проиграл акционерам ЮКОСа суд в Гааге. Я не акционер и не участник процесса, но крайне рад этому событию. Поскольку подтверждена не только процедура, но и суть: «отъем ЮКОСа» - дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами,

- написал Михаил Ходорковский на своей странице в Facebook.



При этом Ходорковский не забыл еще раз «уколоть» российскую власть. По его словам, люди обеспокоены теперь вопросом, из чьего кармана Россия будет отдавать эти 50 миллиардов долларов? Так вот, по мнению Михаила Ходорковского, власть даёт людям только то, что не может не дать и отнимает всё, что может отнять. Деньги российская власть, как считает Ходорковский, отдавать не будет, но если её заставят, то отдавать их будет всё так же за счет простых граждан.



Чему радуется Михаил Ходорковский? Ведь даже если признать его точку зрения относительно российской власти, получается, что обязанность возвращать деньги акционерам ляжет тяжким бременем на российский бюджет и на рядовых россиян в том числе. Но опального олигарха это мало интересует. На первом месте – финансовые интересы. На втором – желание навредить России любой ценой, пока во главе нашей страны стоит Владимир Путин.



Например, что такое «арест российских активов за рубежом»? Арестовывать будут, если что, не «частные» активы, записанные на всевозможные подставные конторы и подставных лиц, а открытые, всем известные активы российского государства, то есть собственность России. Личное имущество российских чиновников и олигархов при этом вряд ли пострадает, хотя Ходорковский и надеется, что будут выявлены какие-то скрытые активы представителей власти.



В своем посте в соцсети Ходорковский не только порадовался решению суда в Гааге, но и не забыл еще раз призвать к массовым выступлениям против существующего строя.



Нам всем надо избавляться от синдрома заложника. Не рассчитывать на их жалость, а создавать ситуации, когда им становится менее рискованным выбором откупаться, и в конце концов – уйти,

- написал Ходорковский.



Что понимать под ситуацией, когда уйти – менее рискованно, наверное, объяснять не стоит. Отечественные либералы и их зарубежные покровители любят приводить в пример судьбы Каддафи, Саддама Хусейна, в лучшем случае – Януковича. При этом перспективы массовых беспорядков, гражданской войны, гибели тысяч людей, разрушения инфраструктуры, колоссального удара по экономике, возможного отторжения части территорий от страны их, судя по всему, не страшат. Главное – «сковырнуть», как они любят выражаться, столь ненавистную им российскую власть. Михаил Ходорковский прокомментировал решение Апелляционного суда Гааги в пользу акционеров ЮКОСа, по которому Россия должна выплатить акционерам 50 млрд долларов.В 2014 году международный арбитражный суд в Гааге оценил действия Российской Федерации как фактическую экспроприацию компании ЮКОС. Затем это решение было отменено окружным судом Гааги, а теперь уже апелляционный суд отменил решение окружного суда, тем самым вновь актуализировав постановление международного арбитражного суда.Теперь акционеры ЮКОСа планируют добиться ареста и изъятия активов российского государства в других странах на сумму 50 млрд долларов. Об этом заявил бизнесмен Леонид Невзлин, проживающий ныне в Израиле, а в России заочно приговоренный к пожизненному заключению. Невзлин, напомним, является основным бенефициаром компании GML, которая действует в интересах мажоритарных акционеров ЮКОСа.Естественно, отреагировал на это событие и Михаил Ходорковский. Известный деятель, бывший в 1997-2004 гг. совладельцем ЮКОСа, Ходорковский более 10 лет по приговору российского суда провел в местах лишения свободы, а после отсидки сразу же уехал на постоянное место жительства в Европу.- написал Михаил Ходорковский на своей странице в Facebook.При этом Ходорковский не забыл еще раз «уколоть» российскую власть. По его словам, люди обеспокоены теперь вопросом, из чьего кармана Россия будет отдавать эти 50 миллиардов долларов? Так вот, по мнению Михаила Ходорковского, власть даёт людям только то, что не может не дать и отнимает всё, что может отнять. Деньги российская власть, как считает Ходорковский, отдавать не будет, но если её заставят, то отдавать их будет всё так же за счет простых граждан.Чему радуется Михаил Ходорковский? Ведь даже если признать его точку зрения относительно российской власти, получается, что обязанность возвращать деньги акционерам ляжет тяжким бременем на российский бюджет и на рядовых россиян в том числе. Но опального олигарха это мало интересует. На первом месте – финансовые интересы. На втором – желание навредить России любой ценой, пока во главе нашей страны стоит Владимир Путин.Например, что такое «арест российских активов за рубежом»? Арестовывать будут, если что, не «частные» активы, записанные на всевозможные подставные конторы и подставных лиц, а открытые, всем известные активы российского государства, то есть собственность России. Личное имущество российских чиновников и олигархов при этом вряд ли пострадает, хотя Ходорковский и надеется, что будут выявлены какие-то скрытые активы представителей власти.В своем посте в соцсети Ходорковский не только порадовался решению суда в Гааге, но и не забыл еще раз призвать к массовым выступлениям против существующего строя.- написал Ходорковский.Что понимать под ситуацией, когда уйти – менее рискованно, наверное, объяснять не стоит. Отечественные либералы и их зарубежные покровители любят приводить в пример судьбы Каддафи, Саддама Хусейна, в лучшем случае – Януковича. При этом перспективы массовых беспорядков, гражданской войны, гибели тысяч людей, разрушения инфраструктуры, колоссального удара по экономике, возможного отторжения части территорий от страны их, судя по всему, не страшат. Главное – «сковырнуть», как они любят выражаться, столь ненавистную им российскую власть. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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