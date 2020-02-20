Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Гильотина» для чиновников: Мишустин поручил сократить армию госслужащих
Откровенный разговор президента
Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17
День Национального Пoзopищa
Главная / Политика

Кремль проанализирует информацию об увеличении числа уголовных дел против бизнеса в России

20 февраля 2020, 15:09  •  54 • Политика

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на информацию уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова об увеличении числа уголовных дел против бизнеса в России. По словам представителя Кремля, эти данные еще предстоит проанализировать.

"Мы, безусловно, обратили внимание на это сообщение. Это важная информация", - сказал Песков. "Эту информацию, безусловно, предстоит еще проанализировать", - сказал он, отвечая на вопрос, связана ли такая статистика с тем, что предприниматели нечистоплотно ведут дела, или же это свидетельство ужесточения уголовного преследования.

Песков напомнил, что президент "выступает за то, чтобы все было подчинено задачам ускорения экономического развития и активизации внутренних инвестиций". "Эти процессы, считает президент, должны быть ограждены от какого-то излишнего влияния и давления любых ведомств, но при условии соблюдения законности", - подчеркнул Песков.

По данным Титова, в прошлом году доля жалоб на незаконное уголовное преследование, направленных российскому бизнес-омбудсмену, выросла и составила 44% против 30,5% годом ранее. Он не исключил, что такой рост может быть связан с активной работой омбудсменов. Титов отметил, что совместная работа уполномоченных способствовала прекращению 24 уголовных дел против 21 годом ранее, переквалификации пяти инкриминируемых деяний по признакам статьи, предусматривающей более мягкое наказание (два - в 2018 году), изменению меры пресечения на более мягкую - 29 (против 20 годом ранее), вынесению оправдательных приговоров - 2 (0).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
19 февраля 2020, 19:39
Крашенинников: внесение поправок в Конституцию не обнулит президентские сроки
19 февраля 2020, 18:24
Госдума обяжет ФСИН уведомлять об освобождении больных заключенных
20 февраля 2020, 10:39
Путин счел логичным поручить реализацию нацпроектов их разработчикам
20 февраля 2020, 11:54
Трутнев: глава Камчатки должен спросить мнение жителей края о решении идти на выборы
19 февраля 2020, 18:24
Госдума приняла во втором чтении проект закона о расширении маткапитала
20 февраля 2020, 13:54
"Приходили под свист, а уходили под аплодисменты": Путин поделился воспоминаниями о работе с Собчаком
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2020, 13:40
Освобожение Украины от НАЦИСТСКОГО режима невозможно! Багдасаров честно об УЖАСЕ Незалежной
15 февраля 2020, 00:09
«Новатор» против американских противоракет в Румынии и Польше
18 февраля 2020, 06:39
Ущербная логика и неловкие замечания: Лавров в красках рассказал, что было в Мюнхене
19 февраля 2020, 08:39
"Украине будут вламывать": Военкор предсказал, как закончится военная авантюра Киева
18 февраля 2020, 00:09
"Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет": Богдан передал всем привет с Сейшел
16 февраля 2020, 05:24
Двуличие Лукашенко ударило по белорусскому рублю (Руслан Осташко)
15 февраля 2020, 22:54
"Русские супостаты с лаптями и ракетами"Калибр": Сатановский дерзко ответил врагам России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.