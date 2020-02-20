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Кремль проанализирует информацию об увеличении числа уголовных дел против бизнеса в России
20 февраля 2020, 15:09 • 54 • Политика
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на информацию уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова об увеличении числа уголовных дел против бизнеса в России. По словам представителя Кремля, эти данные еще предстоит проанализировать.
"Мы, безусловно, обратили внимание на это сообщение. Это важная информация", - сказал Песков. "Эту информацию, безусловно, предстоит еще проанализировать", - сказал он, отвечая на вопрос, связана ли такая статистика с тем, что предприниматели нечистоплотно ведут дела, или же это свидетельство ужесточения уголовного преследования.
Песков напомнил, что президент "выступает за то, чтобы все было подчинено задачам ускорения экономического развития и активизации внутренних инвестиций". "Эти процессы, считает президент, должны быть ограждены от какого-то излишнего влияния и давления любых ведомств, но при условии соблюдения законности", - подчеркнул Песков.
По данным Титова, в прошлом году доля жалоб на незаконное уголовное преследование, направленных российскому бизнес-омбудсмену, выросла и составила 44% против 30,5% годом ранее. Он не исключил, что такой рост может быть связан с активной работой омбудсменов. Титов отметил, что совместная работа уполномоченных способствовала прекращению 24 уголовных дел против 21 годом ранее, переквалификации пяти инкриминируемых деяний по признакам статьи, предусматривающей более мягкое наказание (два - в 2018 году), изменению меры пресечения на более мягкую - 29 (против 20 годом ранее), вынесению оправдательных приговоров - 2 (0).
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