Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризис...
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премь...
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаров...
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
Главная / В России

Кремль призывает Баку и Ереван к сдержанности на границе

14 июля 2020, 20:25  •  62 • В России

На брифинге во вторник, 14 июля, журналисты спросили у пресс-секретаря президента, не намерен ли Владимир Путин обсудить напряжённость, возникшую между Азербайджаном и Арменией, с руководителями этих государств. И вообще - как российская сторона оценивает сложившуюся ситуацию?

- Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе, - поделился Песков. - Мы призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению их обязательств в рамках режима прекращения огня... Россия, - мы уже тоже об этом заявляли на различных уровнях, - готова оказывать свои посреднические усилия по урегулированию, будучи сопредседателем Минской группы...

(Напомним: боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, которые граничат и с Грузией и находятся от Нагорного Карабаха в нескольких сотнях километрах. Кстати, здесь ситуация спокойная.)

- Вы знаете, - сказал также пресс-секретарь Путина, - что были интенсивные телефонные контакты министра иностранных дел Сергея Лаврова с его коллегами из Баку и Еревана. (МИД России заявил, что готов оказать содействие для стабилизации обстановки.- А.Г.) Поэтому ещё раз мы призываем обе стороны к сдержанности...

А в это время Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.

Кроме России, ещё несколько стран и международных общественных организаций выразили свою озабоченность ситуацией, складывающейся на армяно-азербайджанской границе. Все призывают конфликтующие стороны к диалогу.

Баку сообщает, что в районе обстрелов - там находятся боевые посты, это недалеко от села Мовсес - погибли шестеро азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
14 июля 2020, 12:25
Террористы в Сирии напали на российско-турецкий патруль
14 июля 2020, 01:55
Три дня на сдачу теста: в России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих
14 июля 2020, 14:25
Дмитрий Песков прокомментировал заявление полпреда президента Юрия Трутнева о ситуации в Хабаровске
13 июля 2020, 23:55
Вину не признал: адвокаты рассказали о предъявленном Сафронову обвинении в госизмене
14 июля 2020, 16:25
Хабаровск - Четвертый день. Протесты "За Фургала" затухают
14 июля 2020, 14:25
«Надежный человек и неплохой организатор»: в Россию с первым визитом приехал новый премьер Белоруссии
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 июля 2020, 06:00
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
14 июля 2020, 10:11
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
14 июля 2020, 02:00
Под турагентством в Стамбуле копали больше 20 лет: Результат обескуражил учёных
14 июля 2020, 10:14
"Все решится в первые сутки": Польше ответили на предложение "военного сдерживания" Р...
14 июля 2020, 10:07
Ужасное безумие: в Германии опубликовали дикий бред о жизни России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2020, 23:00
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премьера
09 июля 2020, 14:00
Что послужило причиной попадания в больничную палату супруги Владимира Зеленского?
08 июля 2020, 07:00
Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на колено вызвал восторг
11 июля 2020, 02:00
Случайная находка заставила потерять дар речи семью в США. В дырке их дома оказался "демон"
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны" всех обманули?
13 июля 2020, 09:00
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризису на Украине
08 июля 2020, 21:00
Симоньян обратилась к посольству США: "Закройте уже пасть, правда..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.