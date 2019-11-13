Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Человек, предвидевший будущее. Иван Ефремов
"В Латинской Америке тоже есть свой Ростов": Моралес улетел в Мексику....
Генпрокурор Рябошапка. Месть импотента
«Элемент информационной войны»: как Twitter-дипломатия Трампа влияет на междунар...
Главная / Политика

Кремль призвал Израиль и Палестину к спокойствию

13 ноября 2019, 03:39  •  56 • Политика
В Креме обеспокоены обострением палестино-израильского конфликта и призывают стороны к спокойствию, сообщил 12 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, как оценивают в Москве обострение конфликта в секторе Газа после обмена ракетными ударами между палестинской исламистской организацией «Исламский джихад» и Израилем, Песков заявил, что в Кремле «традиционно обеспокоены очередным взвинчиванием ситуации».
«Мы призываем все стороны к спокойствию и решению всех проблем исключительно политико-дипломатическими средствами», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее в этот же день пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили около 50 ракет по еврейскому государству, 20 из них были перехвачены ПРО «Железный купол». До этого в израильских городах Ашдод и Ашкелон, а также в Тель-Авиве сработала сирена воздушной тревоги.
Как отмечает «РИА Новости», Израиль оказался под массированными обстрелами после того, как в ночь на 12 ноября ЦАХАЛ ликвидировал командира палестинской группировки «Исламский джихад». В результате этого во вторник были отменены занятия во всех школах сектора Газа.
1 ноября Армия обороны Израиля с помощью системы ПВО «Железный купол» перехватила семь ракет, выпущенных из палестинского сектора Газа. Отмечалось, что они были направлены на приграничные израильские пункты.
31 октября пресс-служба армии еврейского государства также сообщала об одной ракете, выпущенной из сектора Газа по территории Израиля.
Отношения между Израилем и Палестиной обострились в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, являющийся спорной территорией. Израильская сторона считает город своей неделимой столицей, а Палестина претендует на его восточную часть.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
12 ноября 2019, 14:24
Что будет с поставками газа через Украину: Путин и Меркель обсудили судьбу транзита
13 ноября 2019, 03:39
Украина заговорила об отмене санкций: Кто, сколько и на чём больше потерял
12 ноября 2019, 14:24
"Никто не хочет говорить вслух": Глава ГБР Украины о "керченском" расследовании против Порошенко
13 ноября 2019, 03:39
Путин обсудил с президентом РАН омоложение состава академиков
12 ноября 2019, 22:09
Российский МИД выразил сожаление в связи с решением Израиля выдать Алексея Буркова США
13 ноября 2019, 00:24
Мёд и игрушки не повредят миру: Советник секретаря СНБО пошёл против линии Киева
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2019, 00:24
Посольство США + Ельцин-Центр = промытые мозги школьников (Руслан Осташко)
13 ноября 2019, 00:24
Боливия без Моралеса: РФ теряет влияние в Латинской Америке? (Камран Гасанов)
13 ноября 2019, 00:09
В поисках компромисса: смогут ли конституционные реформы погасить протестные настроен...
13 ноября 2019, 00:24
"Крым будет украинским": Порошенко снова открыл рот на российский полуостро...
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Пет...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2019, 00:39
"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об украинских изобретениях "разобрали" в Сети
08 ноября 2019, 22:39
"Теперь понятно, зачем всё затеяли": Скабеева раскрыла план Украины по срыву развода войск в Донбассе
09 ноября 2019, 14:54
Было или не было? Военный эксперт внёс ясность в историю с "погоней" американских F-35 за Ту-160
07 ноября 2019, 04:24
"Зрелище для потомков": Берега Балтийского моря усыпали "ледяные яйца"
11 ноября 2019, 12:24
"Убралась бы туда, откуда приехала": На ярмарке в Закарпатье приезжая украинка устроила языковой скандал
12 ноября 2019, 04:39
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина»
09 ноября 2019, 11:24
«Суды меня вымотали»: в Рязанской области 90-летнего профессора дважды осудили за растущую у него во дворе дикую коноплю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.