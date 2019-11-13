Кремль призвал Израиль и Палестину к спокойствию

В Креме обеспокоены обострением палестино-израильского конфликта и призывают стороны к спокойствию, сообщил 12 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как оценивают в Москве обострение конфликта в секторе Газа после обмена ракетными ударами между палестинской исламистской организацией «Исламский джихад» и Израилем, Песков заявил, что в Кремле «традиционно обеспокоены очередным взвинчиванием ситуации».

«Мы призываем все стороны к спокойствию и решению всех проблем исключительно политико-дипломатическими средствами», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в этот же день пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили около 50 ракет по еврейскому государству, 20 из них были перехвачены ПРО «Железный купол». До этого в израильских городах Ашдод и Ашкелон, а также в Тель-Авиве сработала сирена воздушной тревоги.

Как отмечает «РИА Новости», Израиль оказался под массированными обстрелами после того, как в ночь на 12 ноября ЦАХАЛ ликвидировал командира палестинской группировки «Исламский джихад». В результате этого во вторник были отменены занятия во всех школах сектора Газа.

1 ноября Армия обороны Израиля с помощью системы ПВО «Железный купол» перехватила семь ракет, выпущенных из палестинского сектора Газа. Отмечалось, что они были направлены на приграничные израильские пункты.

31 октября пресс-служба армии еврейского государства также сообщала об одной ракете, выпущенной из сектора Газа по территории Израиля.

Отношения между Израилем и Палестиной обострились в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, являющийся спорной территорией. Израильская сторона считает город своей неделимой столицей, а Палестина претендует на его восточную часть.