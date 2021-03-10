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Кремль признал разногласия с Турцией по Крыму: "Терпеливо разъясняем"

10 марта 2021, 14:15  •  184 • Политика
Крым - это тема, которая относится к категории разногласий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вместе с тем он признал, что "крымский вопрос" по большому счёту никак не влияет на "сообщнические отношения" Москвы и Анкары.
"Мы не принимаем позицию Турции, продолжаем терпеливо разъяснять нашу позицию. Крымский вопрос не влияет на союзнические отношения Москвы и Анкары. Для России крымского вопроса не существует", - заявил Дмитрий Песков журналистам.
По словам Пескова, в Кремле уверены, что Турция рано или поздно примет позицию России по Крыму. Её суть в том, что Крым - это русская земля, и ни в каком обсуждении эта тема не нуждается.
Турецкие власти ранее неоднократно заявляли, что Анкара не признаёт воссоединение Крыма с Россией. Президент России Владимир Путин в свою очередь подчёркивал и при необходимости повторяет, что Крым - это территория России. Других мнений по этому поводу быть не может.
Украина, которая владела Крымом с 1954 по 2014 год, смириться с тем, что жители полуострова ушли в Россию вместе с территорией, до сих пор не готова. Официальный Киев до сих пор заявляет, что Крым - это Украина, а в стране работают министерства и ведомства, "отвечающие" за Крым. Более того, украинские радикалы придумали, как им кажется, остроумный тест на "настоящего патриота": при случае они задают вопрос "Чей Крым?" - и ответ на него должен показать "патриотичность" отвечающего.
Референдум в Крыму состоялся в феврале 2014 года. В его ходе более 95% участников проголосовали за воссоединение с Россией.

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