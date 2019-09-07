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Кремль приветствует состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
07 сентября 2019, 14:24 • 105 • Политика
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал он.
Песков подтвердил, что в Россию, в частности, вернулся главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Других участников обмена он называть не стал.
"Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - заявил Песков.
Ранее во Внуково приземлился самолет специального летного отряда "Россия" с российскими гражданами, освобожденными в рамках обмена. Украинский спецборт примерно в то же время сел в аэропорту Киева.
Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обмен состоялся по формуле "35 на 35".
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