Кремль пресёк любые инсинуации вокруг поставок газа в Европу: "Надёжность не подлежит сомнению"

Кремль пресёк любые инсинуации, которые могут быть вокруг вопроса поставок газа в Европу. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, "надёжность России как поставщика и как партнёра по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению".

Отметим, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал Евросоюзу быть рассудительнее в вопросе санкций против его страны и подумать о транзите газа и грузов, которые идут через республику. Он также напомнил о магистральном экспортном газопроводе "Ямал - Европа", объёмы транзита газа из России на Запад через который в последнее время значительно увеличились.

На просьбу журналистов прокомментировать слова Лукашенко, а именно возможную реакцию России, Дмитрий Песков ответил в целом и объяснил, что ничего не может изменить статуса России как надёжного поставщика и партнёра.

Он напомнил о том, что "Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и по выполнению контрактных обязательств".

"Надёжность России как поставщика и как партнёра по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению", - подчеркнул Песков.