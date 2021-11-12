|
Кремль пресёк любые инсинуации вокруг поставок газа в Европу: "Надёжность не подлежит сомнению"
12 ноября 2021, 13:55 • 164 • Политика
Кремль пресёк любые инсинуации, которые могут быть вокруг вопроса поставок газа в Европу. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, "надёжность России как поставщика и как партнёра по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению".
Отметим, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал Евросоюзу быть рассудительнее в вопросе санкций против его страны и подумать о транзите газа и грузов, которые идут через республику. Он также напомнил о магистральном экспортном газопроводе "Ямал - Европа", объёмы транзита газа из России на Запад через который в последнее время значительно увеличились.
На просьбу журналистов прокомментировать слова Лукашенко, а именно возможную реакцию России, Дмитрий Песков ответил в целом и объяснил, что ничего не может изменить статуса России как надёжного поставщика и партнёра.
Он напомнил о том, что "Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и по выполнению контрактных обязательств".
"Надёжность России как поставщика и как партнёра по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению", - подчеркнул Песков.
Подпишитесь на нас
164
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 ноября 2021, 19:05
|
10 ноября 2021, 14:40
|
08 ноября 2021, 17:10
|
07 ноября 2021, 00:20
|
09 ноября 2021, 00:45
|
06 ноября 2021, 02:10
|
09 ноября 2021, 15:55