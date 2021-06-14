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Кремль прекратил взаимодействие с телеканалом «Дождь»

14 июня 2021, 02:05  •  40 • Политика
Журналисты телеканала «Дождь» больше не участвуют в президентском пуле, подтвердил ТАСС в воскресенье, 13 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да. Мы решили прекратить взаимодействие с «Дождем», — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения о том, что телеканал исключили из президентского пула за поддержку незаконных акций.
21 апреля в Москве и ряде российских городов прошли несанкционированные акции. Вечером в несогласованном мероприятии в Москве принимали участие около 6 тыс. человек.
По данным МВД РФ, в Новосибирске на митинг вышло около 1 тыс. человек, в Омске — 900, в Иркутске — 500, Владивостоке — 350. Шествие в Барнауле собрало 150 участников, в Петрозаводске и Мурманске вышли 100 человек. На улицы Вологды вышли 30 митингующих, в Хабаровске акция собрала 200 участников, в Томске — 130.
За день до этого в МВД предупреждали о незаконности акций. В ведомстве напомнили, что в регионах действуют ограничительные меры, направленные на противодействие распространению COVID-19.
Кроме этого, 19 апреля публицист Армен Гаспарян рассказал, что потенциальным участникам незаконных мероприятий пообещали по 500 рублей.
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