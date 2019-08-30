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Кремль позовет Зеленского на празднование Дня победы 9 мая 2020 года – Ушаков

30 августа 2019, 19:54  •  8 • Политика
Кремль намерен отправить президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Дня Победы, которое пройдет в Москве 9 мая 2020 года. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Пока что свое участие в памятных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в 2020-ом году подтвердили семнадцать лидеров государств. В их числе Индия, Куба, Франция, Чехия, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Молдавия и Сербия, а также другие страны СНГ.
Президента США Дональда Трампа пока нет в этом списке.
Планируется отправить приглашение и президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметил Ушаков.

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