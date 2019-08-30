|
Кремль позовет Зеленского на празднование Дня победы 9 мая 2020 года – Ушаков
30 августа 2019, 19:54 • 8 • Политика
Кремль намерен отправить президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Дня Победы, которое пройдет в Москве 9 мая 2020 года. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Пока что свое участие в памятных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в 2020-ом году подтвердили семнадцать лидеров государств. В их числе Индия, Куба, Франция, Чехия, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Молдавия и Сербия, а также другие страны СНГ.
Президента США Дональда Трампа пока нет в этом списке.
Планируется отправить приглашение и президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметил Ушаков.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
8
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 августа 2019, 07:24
|
29 августа 2019, 04:54
|
25 августа 2019, 19:39
|
25 августа 2019, 16:09
|
27 августа 2019, 07:24
|
25 августа 2019, 00:09
|
27 августа 2019, 17:09