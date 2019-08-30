Кремль позовет Зеленского на празднование Дня победы 9 мая 2020 года – Ушаков

Пока что свое участие в памятных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в 2020-ом году подтвердили семнадцать лидеров государств. В их числе Индия, Куба, Франция, Чехия, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Молдавия и Сербия, а также другие страны СНГ.

Президента США Дональда Трампа пока нет в этом списке.

Планируется отправить приглашение и президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметил Ушаков.