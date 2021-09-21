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Кремль поймал Байдена на незнании политической географии
21 сентября 2021, 23:30 • 40 • Политика
Кремль поймал президента США Джо Байдена на незнании политической географии после его слов о "нарушении прав" гомосексуалистов в Чечне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление президента США Джо Байдена на Генеральной ассамблее ООН. В своей речи тот заявил, что Соединённые Штаты и их союзники должны защищать права представителей сексуальных меньшинств по всему миру, где бы те ни жили - в Чечне или Камеруне.
Официальный представитель Кремля заметил, что сравнивать Чечню и Камерун некорректно. В одном случае речь идёт о регионе России, в другом - об отдельном африканском государстве.
- цитирует Пескова Daily Storm.
Ранее слова Байдена также прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что ему странно слышать, будто США обеспокоены вопросом соблюдения прав человека, ведь Америка "перепахала авиабомбами весь арабский мир". Кадыров также пригласил американского лидера в Чечню, чтобы тот оценил ситуацию в регионе самостоятельно, а не только на основе донесений леволиберальных СМИ.
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