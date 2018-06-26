Кремль, потеряв влияние на Дальнем Востоке, теряет его на Ближнем

Прогноз Центра BESA No. 874, 24 июня 2018 года

Периодически организуемые удары Израиля по иранским позициям в Сирии насторожили Россию, которая старается закрепить свои военные успехи в этой стране. Активное вмешательство Израиля в состоянии разрушить ту, крайне нестабильную архитектуру безопасности, над которой русские работают в Сирии. Москве приходится балансировать между ее союзником по войне, Ираном, и Израилем, важным региональным игроком — между двумя государствами с радикально различающимися геополитическими императивами.

На протяжении последних нескольких месяцев одной из главных озабоченностей Кремля был предел, до которого Израиль будет разворачивать свои превентивные удары на земле Сирии.

10 февраля над израильским воздушным пространством был сбит иранский боевой беспилотник, за чем последовал быстрый и уничтожающий израильский ответ. Двумя месяцами позднее, 9 апреля, израильская авиация вновь нанесла удар, разбомбив базу T4 и убив 14 человек личного состава, включая, по крайней мере, 7 человек из КСИР. Российский министр иностранных дел Лавров назвал это очень опасным развитием событий.

Эти инциденты дают основания для предположений о том, что военное столкновение между Израилем и Сирией (а следовательно, и Ираном) может развиться в весьма серьезную ситуацию, которая будет способна выйти из-под контроля России. Москву это беспокоит, поскольку она стремится сохранять в Сирии равновесие.

Как же тогда могла бы Россия ответить по мере того, как между Ираном и Израилем будет нарастать напряженность на земле Сирии?

Для Москвы охлаждение отношений с Иерусалимом из-за сирийского театра военных действий стало бы нежелательным развитием событий. Россия, добившись важных побед, пытается в Сирии сохранять свои доминирующие позиции. Но достигать эту цель становится все труднее по мере того, как плотность сил на сирийском ТВД все возрастает. Маловероятно, чтобы США вывели свои военные базы. Турки проводят свои операции на севере страны — в Африне. Мощные проиранские силы в настоящее время стоят вблизи границы с Израилем, а на недавних мирных конференциях достигнут лишь скромный успех. Последнее, что нужно России, так это то, чтобы в этот конфликт военным путем вмешался Израиль.

Это могло бы объяснить, почему Россия признала свое поражение по ряду моментов, когда дело касалось безопасности Израиля.

Подумайте, например, что произошло после того, как США и их союзники 14 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в глубине сирийской территории. Поначалу Москва ответила предложениями о поставке Дамаску передовых систем С-300, той поставке, которая была приостановлена в 2013 году из-за того, что против этого выступал Израиль.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что в свете ударов западных союзников Россия более не скована какими-либо моральными обязательствами для того, чтобы воздерживаться от передачи этих ракетных комплексов Сирии. В российских СМИ процитировали неназванный источник из министерства обороны, который сообщил, что поставки могут начаться в ближайшее время.

Однако, после визита израильского премьер-министра в Россию на празднества Дня Победы в начале мая, российские СМИ процитировали высокопоставленного кремлевского чиновника Владимира Кожина, который сказал, что Москва не ведет с сирийским правительством переговоров о поставках ракетных систем класса «земля-воздух» С-300. Более того, 31 мая израильский министр обороны Авигдор Либерман посетил Москву. Многочисленные российские аналитики, связанные с Кремлем, стали утверждать, что была заключена сделка, по которой Иран отведет свои вооруженные силы от израильско-сирийской границы. Если это действительно так, то для российских властей это разворот на 180 градусов.

Москве также стоит задуматься о намеках, которые со ссылкой на источники в военных и политических кругах время от времени появляются в российских СМИ о том, что если Иран нападет на Израиль из Сирии либо сам, либо с помощью своих прокси-сил, Хезболлы, то Израиль не станет сдерживаться. Он ответит со всей силой, метя по иранской земле.

На глобальном уровне имеется гипотетическая вероятность того, что Россия может стать потенциальным посредником между Ираном и Израилем. Демонстрация всему свету того, что мир между двумя такими архипротивниками зависит от Москвы, станет грандиозным дипломатическим заговором. Кремль, судя по недавним многочисленным предположениям в российских СМИ, кажется, даже не обдумывает такую возможность. Более того, поскольку Владимир Путин оказался, в общем-то, за бортом потенциально исторических событий на Корейском полуострове, Кремль, возможно, изыскивает средства к тому, чтобы выставить себя в качестве влиятельной силы на Ближнем Востоке.

Уступки России Израилю в Сирии не препятствуют дальнейшему укреплению российско-иранского партнерства. Для обеих стран имеется множество точек прилипания. Выход США из ядерного соглашения с Ираном поместил Россию и европейские страны по одну сторону в деле предотвращения вероятного слома соглашения. Совместное противостояние давлению США делает Москву и Тегеран больше, чем просто удобными союзниками. Именно делает российскую позицию в нарождающейся ирано-израильской конфронтации на территории Сирии каверзной. И Россия, и Иран изыскивают способы того, как уравновесить нестабильную политическую ситуацию в Сирии и вокруг неё. Поскольку сирийский конфликт все еще продолжается, то весьма трудно сформулировать какой-то определенный сценарий, даже краткосрочный.

Тем не менее, можно твердо сказать следующее. Русские понимают, что в свете интересов Израиля в сфере безопасности какая-то интервенция со стороны Израиля все равно будет иметь место. Они также знают, что Израилю с высокой степенью вероятности придется ответить, даже если Голанским высотам напрямую ничего не будет угрожать. С другой стороны, маловероятно, чтобы иранцы — в силу их геополитических императивов и военных интересов — пошли на какие-то уступки в Сирии. Эти различные позиции время от времени будут неизбежно сталкиваться.

Россия вынуждена исполнять непростой номер, балансируя между Израилем и Ираном, когда она пытается позиционировать себя в качестве первостепенного игрока в урегулировании конфликта между двумя геополитическими противниками.

Перевод Сергея Духанова.

Автор Эмиль Авдалиани — преподает историю и международные отношения в Тбилисском государственном университете и в Государственном университете Ильи (Грузия). Работал на различные международные консалтинговые компании, пишет статьи о развитии событий в военной и политической сферах на постсоветском пространстве.

Прогнозные документы Центра BESA публикуются благодаря щедрости семьи Грега Россхандлера.

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