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Кремль поставил три условия Киеву. И спецоперация прекратится мгновенно
07 марта 2022, 17:15 • 350 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил три требования России к Киеву, отметив, что наша страна готова мгновенно прекратить спецоперацию, если украинская сторона выполнит их.
"Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы её закончим, - цитирует Reuters слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. - Но главное, чтобы Украина прекратила свои боевые действия. Они должны прекратить свои боевые действия, и тогда никто не будет стрелять".
В Кремле чётко дали понять, что Россия не стремится предъявлять Украине какие-либо территориальные претензии. Есть три важных требования, которые Киев должен выполнить, и тогда спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины мгновенно может быть завершена.
"Они должны внести поправки в свою Конституцию, согласно которым Украина будет отвергать любые цели войти в какой-либо блок (то есть Киев ставит крест на своих мечтах войти в НАТО и прочие военные блоки. - Ред.). Мы также говорили о том, что они должны признать, что Крым является территорией России, - продолжил озвучивать список требований Песков. - И они должны признать, что Донецк и Луганск являются независимыми государствами. Всё. Через мгновение это прекратится".
В публикации также отмечается, что требования Москвы уже были изложены во время подготовки делегаций России и Украины к встрече в рамках третьего раунда переговоров.
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