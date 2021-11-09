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Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
09 ноября 2021, 00:45 • 187 • Политика
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена до конца года. По его словам, такой встречи не предвидится, но зато возможна встреча министров "нормандской четвёрки".
В Кремле ответили на вопрос об очной встрече президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом до конца этого года. С заявлением по этому поводу выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, до конца этого года возможна встреча в нормандском формате на уровне министров. Но для этого необходимо подготовить ряд документов. Что касается очной встречи президентов России и США, то ничего такого не планируется.
- сказал Песков в комментарии РИА Новости.
Ранее в Вашингтоне заявили, что встреч между Россией и США на высшем уровне до конца этого года в панах нет.
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