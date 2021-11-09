Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена до конца года. По его словам, такой встречи не предвидится, но зато возможна встреча министров "нормандской четвёрки".

В Кремле ответили на вопрос об очной встрече президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом до конца этого года. С заявлением по этому поводу выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, до конца этого года возможна встреча в нормандском формате на уровне министров. Но для этого необходимо подготовить ряд документов. Что касается очной встречи президентов России и США, то ничего такого не планируется.

Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года,

- сказал Песков в комментарии РИА Новости.

Ранее в Вашингтоне заявили, что встреч между Россией и США на высшем уровне до конца этого года в панах нет.