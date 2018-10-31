Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине рассказали об объёмах газа в подземных хранилищах страны
На Украине испытали новый миномётный комплекс
США открыто готовят боевиков из беженцев в лагере «Эр-Рукбан» - Минобороны РФ
Отбивание денег
Главная / Политика

Кремль послал журналистов к юристам за комментариями о границе Ингушетии и Чечни

31 октября 2018, 16:24  •  61 • Политика
Песков заявил, что вопрос о границе Ингушетии и Чечни находится в юридической плоскости, поэтому его обсуждение должны продолжить юристы.
Вопрос о законности договора об административной границе Ингушетии и Чечни находится в юридической плоскости, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, отреагирует ли федеральный центр на данную ситуацию.
В настоящее время в республиках происходит юридический анализ ситуации, имеется решение Конституционного суда Ингушетии, напомнил он. «Поэтому здесь юристы должны продолжить обсуждение. Этот вопрос расположен в юридической плоскости», - сказал пресс-секретарь президента России.
Напомним, во вторник Конституционный суд Ингушетии признал не соответствующим конституции республики принятый ранее закон об утверждении границы с Чечней. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в свою очередь, заявил, что намерен обратиться в связи с данным решением в Конституционный суд России.
По мнению Евкурова, решение Конституционного суда Ингушетии не отменяет действие договора, так как соглашение между двумя субъектами России, касающееся интересов обоих регионов, должно быть проверено на соответствие Конституции России, при этом исключительно Конституционным судом РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

61
Источник
Похожие новости
31 октября 2018, 13:09
Власти делают ставку на «малышей»: Источники сообщили об идее проведения партийной реформы
31 октября 2018, 03:24
Путин призвал не дать тюрьмам превратиться в «дополнительные университеты» террористов
30 октября 2018, 20:54
«Хранили его, как партизаны»: Моряки «Норда» не отдали флаг России «украинским пиратам»

31 октября 2018, 00:09
Спецпрокурор США по российскому делу просит ФБР спасти его от заговора с домогательствами
31 октября 2018, 00:09
«Обещать - не значит жениться»: В Совфеде посмеялись над предвыборными обещаниями Тимошенко
31 октября 2018, 13:09
«Только Путин будет счастлив уходу Меркель» - СМИ
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
31 октября 2018, 01:39
На пути беженцев с Донбасса в России встал бюрократ-отряд
31 октября 2018, 12:54
«Будет много интересных открытий для граждан Украины»: кого могут коснуться российски...
31 октября 2018, 09:54
Порошенко отказался «сдать суверенитет» в обмен на газ из России
31 октября 2018, 06:39
В Грузии заговорили о гражданской войне и помиловании Саакашвили
31 октября 2018, 00:09
«Обещать - не значит жениться»: В Совфеде посмеялись над предвыборными обещаниями Тим...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
25 октября 2018, 01:09
Акушер-гинеколог фон дер Ляйен и бундесвер
29 октября 2018, 18:54
«Бунт на корабле»: Эксперты прогнозируют битву за власть в России
27 октября 2018, 01:54
Достаточно объявить войну: На Украине придумали, как заглушить Россию в Совбезе ООН
28 октября 2018, 22:08
Почему Пopoшенко не пpeрвал Лyкашенко
29 октября 2018, 18:39
«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев
26 октября 2018, 18:08
Валерий Пякин о текущем моменте и картине будущего
30 октября 2018, 20:54
Путин может поплатиться жизнью - враг внутри Садового кольца [интервью]
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.