Кремль послал журналистов к юристам за комментариями о границе Ингушетии и Чечни

Песков заявил, что вопрос о границе Ингушетии и Чечни находится в юридической плоскости, поэтому его обсуждение должны продолжить юристы.

Вопрос о законности договора об административной границе Ингушетии и Чечни находится в юридической плоскости, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, отреагирует ли федеральный центр на данную ситуацию.

В настоящее время в республиках происходит юридический анализ ситуации, имеется решение Конституционного суда Ингушетии, напомнил он. «Поэтому здесь юристы должны продолжить обсуждение. Этот вопрос расположен в юридической плоскости», - сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, во вторник Конституционный суд Ингушетии признал не соответствующим конституции республики принятый ранее закон об утверждении границы с Чечней. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в свою очередь, заявил, что намерен обратиться в связи с данным решением в Конституционный суд России.

По мнению Евкурова, решение Конституционного суда Ингушетии не отменяет действие договора, так как соглашение между двумя субъектами России, касающееся интересов обоих регионов, должно быть проверено на соответствие Конституции России, при этом исключительно Конституционным судом РФ.