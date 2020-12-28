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Кремль получил прорывное оружие, заставив нервничать НАТО - Sohu

28 декабря 2020, 11:45  •  235 • Политика
Автор китайского Sohu полагает, что Кремль получил прорывное оружие, заставив нервничать НАТО. И этим оружием называют истребитель Су-57.
Кремль получил прорывное оружие, и это истребитель Су-57, пишут авторы китайского издания Sohu. Самолёт заставит нервничать НАТО, уверен автор материала. Напомним, ранее сообщалось о серийном выпуске российского истребителя.
Начинался проект Су-57 под другим названием. Разработка называлась Т-50, напоминает "ПолитРоссия" в переводном материале китайского автора. На сегодняшний день русский Су-57 - самый передовой боевой самолёт. Создавался он по программе ПАК ФА. Первый полёт истребителя зарегистрирован в январе 2010 года. Спустя пять лет прототип выполнил уже 700 боевых вылетов. Машины доводили до ума, и в конце концов 11 августа 2017 года самолёт получил имя Су-57.
Чем так хорош самолёт? Эксперты отмечают суперманевренность, а также прекрасную стелс-производительность. Кроме того, истребитель приспособлен к коротким расстояниям взлёта и посадки. Китайский эксперт полагает, что российские Су-57 - оружие, способное дать отпор боевым единицам НАТО.

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