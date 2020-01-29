Кремль показал, как Путин летает и поет

Сайт президента России опубликовал еще одну часть архивных фотографий и видеозаписей Владимира Путина. Впрочем, архивными их можно назвать с некоторой натяжкой - они посвящены работе главы государства с 2010 по 2014 год. То есть событиям, происходившим буквально «на днях».

Здесь и первая встреча Путина с госсекретарем США Хиллари Клинтон десять лет назад в Ново-Огарево, и выезд на место крушения самолета президента Польши под Смоленском, и Олимпиада в Сочи, и Русская весна в Крыму.

Владимир Путин принял в Ново-Огарёво Государственного секретаря США Хиллари Клинтон, находившуюся в России с рабочим визитом, 2010 год.

Апрель 2010 года. В результате авиакатастрофы под Смоленском погибли Президент Польши Лех Качиньский, его супруга, члены высшего руководства страны – всего 96 человек. В тот же день Владимир Путин и глава МЧС Сергей Шойгу прибыли к месту крушения.

Есть и видео, не связанные напрямую с работой, но тоже веховые. Например, как Путин летает со стерхами или впервые выходит на лед в составе команды Ночной хоккейной лиги. Есть и трогательные, как например, Владимир Путин на благотворительном концерте играет «С чего начинается Родина» и поет Blueberry Hill.

Путин и щенок Баффи, подарок премьер-министра Болгарии Бойка Борисова.

«Путин. 20 лет»: Кремль опубликовал архивные видеозаписи из жизни президента.

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