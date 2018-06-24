Кремль пока не комментирует сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа в Вене 15 июля

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Кремль обещает сообщить по мере готовности о месте и дате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Пока никакой информации на этот счет для журналистов нет, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию австрийского издания Kronen Zeitung, которое в воскресенье сообщило, что власти Австрии готовятся к проведению встречи Путина и Трампа 15 июля в Вене.

"Мы пока не готовы предоставить информацию", - ответил Песков на просьбу ТАСС прокомментировать сообщение в австрийской печати. "Сообщим по мере готовности", - добавил он.

9 июня Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи. 16 июня канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил в интервью австрийскому телеканалу OE-24.TV, что Вена предложила провести у себя саммит РФ и США.