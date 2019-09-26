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Кремль подтвердил призыв воздержаться от размещения РСМД
26 сентября 2019, 15:24 • 90 • Политика
В страны Европы и Азии и международные организации было направлено послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом в четверг, 26 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер продолжает работать над тем, чтобы не было роста напряженности и дестабилизации обстановки. «Путин призвал как раз воздерживаться от размещения этих систем вооружения», — сказал представитель Кремля.
Послание Путина не предусматривало ответов, но понимания Кремль не встретил, подчеркнул Песков.
«Что касается НАТО, мы категорически не согласны с какими-либо обвинениям в адрес российской стороны, российская сторона не нарушала духа и буквы ДРСМД», — подытожил он.
Ранее в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что отказ НАТО от российского предложения о моратории на размещение РСМД не стал сюрпризом для Москвы.
Накануне стало известно, что российский лидер призвал поддержать усилия России и выступить в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое было объявлено российской стороной.
Сам Договор о РСМД, который не позволял Вашингтону и Москве иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.
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