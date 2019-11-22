|
Кремль подтвердил подготовку к визиту Вучича на фоне шпионского скандала
22 ноября 2019, 21:39 • 38 • Политика
Российская Федерация готовится к предстоящему визиту президента Сербии Александра Вучича в Сочи, где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 22 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, визит сербского лидера в Россию очень важен.
«Мы отдаем себе отчет, что существуют определенные стороны, которые хотели бы заранее омрачить этот визит, но у них не получится», — прокомментировал Песков информацию о шпионском скандале, разразившемся в Сербии.
Накануне пресс-секретарь президента исключил влияние расследования, связанного с появившейся видеозаписью, на которой предполагаемый российский военный пытается завербовать сотрудника сербских спецслужб, на отношения между двумя государствами.
Со своей стороны Вучич заявил о неизменности военного нейтралитета Сербии и политике по отношению к Москве на фоне сообщений о шпионском скандале. 20 ноября сербский лидер приказал расследовать дело.
Вучич подчеркнул, что подозреваемого в шпионаже россиянина Георгия Клебана «больше нет в нашей стране».
На видеокадрах, опубликованных в YouTube, видно, как мужчина, предположительно подполковник ВС РФ, передает на парковке в Белграде пакет с деньгами высокопоставленному сербскому чиновнику.
4 декабря президент Сербии встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Основной темой переговоров станет экономическое взаимодействие двух стран и сотрудничество в других сферах.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2019, 01:54
|
16 ноября 2019, 04:56
|
21 ноября 2019, 16:09
|
19 ноября 2019, 18:39
|
19 ноября 2019, 05:54
|
20 ноября 2019, 07:54
|
17 ноября 2019, 05:09