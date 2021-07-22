Кремль подмигнул Вашингтону и Берлину: Обмануть Россию не получится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заключение США и Германией сделки за счёт России. Это комментарий в русле традиционного подхода к козням Запада - "пусть договариваются о чём угодно - нас вокруг пальца не обведёшь".

Как сообщил журналистам Дмитрий Песков, в Кремле "очень внимательно изучили текст этого совместного заявления", в котором есть элементы, которые можно приветствовать, и положения, с которыми "мы согласиться не можем".

Он заявил о категорическом несогласии с формулировкой о необходимости "противодействия агрессии России и её вредоносным действиям как на Украине, так и за её пределами".

Представитель Кремля повторил: "Ни на Украине, ни за её пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась и не занимается". Песков, однако, приветствовал "желание и готовность Германии в рамках нормандского формата прилагать более активные усилия по содействию в выполнении Минских договоренностей", хотя в интерпретации Вашингтона и Берлина их должна, прежде всего, выполнять не Украина, а Россия.

О том, что касается смехотворного обвинения Запада в использовании Россией энергетической сферы в качестве оружия, Песков сказал: "Здесь я хочу напомнить, что президент России неоднократно говорил и делал официальные заявления, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления. Россия всегда была и остаётся ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента или, я бы даже говорил, - в более широком, глобальном масштабе". "Никаких прецедентов на этот счёт никто назвать не сможет", - добавил он.

Таким образом, сжигать со своей стороны те мосты с Западом, которые тот поджигает со своей, Москва пока что, видимо, не хочет. Логика тут вырисовывается примерно следующая: сейчас главное - достроить газопровод, а там видно будет, "добрый полицейский" в лице Германии - это не страшно.

Со смекалкой у нас всё в порядке - ограничения по "Северному потоку - 2" как-нибудь обойдём. Такова реальность.