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Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе

05 июля 2019, 18:24  •  120 • Политика
В Кремле ознакомились с информацией в расследовании журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 5 июля.
«Безусловно, этот материал был достаточно широко опубликован. Мы с ним ознакомились», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
По словам представителя Кремля, информация доступна и для специальных служб. Поэтому прерогатива дальнейших действий относительно лиц, упомянутых в материале, остается за ведомствами, пояснил он.
Голунов был задержан в Москве 6 июня. Сообщалось, что при себе у него был сверток с мефедроном, также наркотики были обнаружены у него дома во время обыска. Мужчину обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Сам журналист не признавал вину, заявляя, что наркотики ему подбросили.
11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста сняли обвинения в связи с недостаточностью доказательств. Позднее стало известно, что министр попросил президента России освободить от должностей главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

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