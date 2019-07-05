Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе

В Кремле ознакомились с информацией в расследовании журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 5 июля.

«Безусловно, этот материал был достаточно широко опубликован. Мы с ним ознакомились», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, информация доступна и для специальных служб. Поэтому прерогатива дальнейших действий относительно лиц, упомянутых в материале, остается за ведомствами, пояснил он.

Голунов был задержан в Москве 6 июня. Сообщалось, что при себе у него был сверток с мефедроном, также наркотики были обнаружены у него дома во время обыска. Мужчину обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Сам журналист не признавал вину, заявляя, что наркотики ему подбросили.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста сняли обвинения в связи с недостаточностью доказательств. Позднее стало известно, что министр попросил президента России освободить от должностей главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.