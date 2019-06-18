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Кремль ответил Зеленскому: «Про Донбасс надо говорить не Путину, а его жителям. А про Крым и говорить нечего»

18 июня 2019, 15:09  •  43 • В России

- Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина, - такой фразой Владимир Зеленский пообещал журналистам немецкого «Бильд» встречу с Владимиром Путиным, если она вдруг случится.

Мог бы, конечно, начать со «здравствуйте», «рад вас видеть» или «давно хотел познакомиться с вами лично», в конце концов. За закрытыми дверями на переговорах лидеры могут говорить друг другу что угодно, но быть вежливым и корректным на публике — непреложные правила хорошего тона для политика. Когда-то над австралийским премьером Эбботом, обещавшим «бросить Путина на землю», смеялся весь мир. Как не нашел понимания и британский министр обороны Уильямсон, заявлявший, что Россия должна заткнуться и отойти. И, видимо, неслучайно они оба печально завершили карьеру. Потому что имидж трамвайного хама уже очень давно не пролезает в дверь большой политики.

Но демонстрируя брутальность и бескомпромиссность, Зеленский решил включить мачо и сразу пойти с козырей, которых, правда, у него в кармане нет.

Не выдержали даже украинские журналисты, заметившие пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, что риторика Зеленского в отношении России ничем не отличается от риторики Порошенко. Те же самые требования санкций, обвинения в агрессии и немотивированная грубость.

- Мы тоже обратили на это внимание и склонны согласиться с вашей точкой зрения, - признал Песков.

Зачем это Зеленскому нужно, кроме как в преддверии парламентских выборов позаигрывать с электоратом, непонятно. Как минимум, у него перед глазами пример Порошенко, который пять лет пытался ехать на телеге «последнего прощания с Россией» и не приехал никуда.

И на Кремль выпады Зеленского не произвели никакого впечатления.

- У меня нет сомнений, что президент Путин начинает общение с правильных фраз, - отреагировал на это Дмитрий Песков. - И если такая встреча когда-нибудь состоится, он найдет правильную фразу. Про Донбасс надо говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму и говорить нечего.

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