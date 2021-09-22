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Кремль ответил на выпад Эрдогана об "украинском" Крыме

22 сентября 2021, 15:05  •  361 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на выпад турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об "украинской" принадлежности Крыма.
По словам Пескова, официальная Москва "сожалеет", что такие заявления звучат накануне рабочего визита Эрдогана в Россию. По его словам, Кремль предпочёл бы "сосредоточиться на тематике дальнейшего развития взаимоотношений" между Россией и Турцией, а также "взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов", которые стоят между двумя странами.
Песков добавил, что позиция Эрдогана хорошо известна Москве.
"Мы с ней категорически не согласны", - сказал он, добавив, что Кремль продолжит "работать с турецкой стороной".

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