Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Главная / Политика

Кремль ответил на слова премьера Японии: Извините, это территория России

12 октября 2021, 13:30  •  83 • Политика
В Кремле заявили, что Россия не согласна с мнением нового премьера Японии по Курилам.
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида указал, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о несогласии с такой позицией, отметив, что речь идёт о территории России.
Он добавил, что Москва на различных уровнях подтверждает политическую волю к продолжению диалога с Японией по острым вопросам. Об этом пишет РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





83
Источник
Похожие новости
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
12 октября 2021, 05:55
В офисе Зеленского заявили, что ситуация на Украине стала напоминать анекдот
12 октября 2021, 07:40
"Зачем это показывать?!": Вечеринка Зеленского вызвала волну гнева среди украинцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2021, 17:45
Сумасшествие "за пять минут". Украина дала России шанс "сохранить лицо"
06 октября 2021, 18:40
В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
08 октября 2021, 01:00
Католической Италии приходит конец
08 октября 2021, 16:10
Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском "Курске"
09 октября 2021, 20:45
Украина и Турция готовят "удар по Путину": Кулеба заявил о "лучшем ответе России"
05 октября 2021, 16:25
Киев определился с планами прямых закупок газа у Москвы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.