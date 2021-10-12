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Кремль ответил на слова премьера Японии: Извините, это территория России
12 октября 2021, 13:30 • 83 • Политика
В Кремле заявили, что Россия не согласна с мнением нового премьера Японии по Курилам.
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида указал, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о несогласии с такой позицией, отметив, что речь идёт о территории России.
Он добавил, что Москва на различных уровнях подтверждает политическую волю к продолжению диалога с Японией по острым вопросам. Об этом пишет РИА Новости.
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