Кремль ответил на слова премьера Японии: Извините, это территория России

В Кремле заявили, что Россия не согласна с мнением нового премьера Японии по Курилам.

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида указал, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о несогласии с такой позицией, отметив, что речь идёт о территории России.

Он добавил, что Москва на различных уровнях подтверждает политическую волю к продолжению диалога с Японией по острым вопросам. Об этом пишет РИА Новости.