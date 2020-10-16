Кремль отреагирует на возможные инициативы Киева по Минским соглашениям

Кремль готов реагировать на инициативы Киева по выполнению Минских договоренностей, но не на планы обсуждения гарантий Будапештского меморандума, заявил в пятницу, 16 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, реализация Минских договоренностей — это то, что «очень нужно для украинского народа».

Днем ранее стало известно,что среди вопросов, которые украинский лидер Владимир Зеленский планирует задать украинцам во время местных выборов 25 октября, будет вопрос о «гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Всенародный опрос содержит пять вопросов. Первые два касаются использования пожизненного заключения для крупных коррупционеров и создания свободной экономической зоны в Донбассе.

Остальные два вопроса — о сокращении числа депутатов Верховной рады до 300 и возможности легализации каннабиса в медицинский целях — для уменьшения боли у тяжелобольных.