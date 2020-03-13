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Кремль отреагировал на заявления о ценовой войне против РФ на рынке нефти

13 марта 2020, 01:35  •  67 • Политика
Страны ОПЕК+ находятся «в одной лодке» в ситуации с ценами на нефть. При этом они по-разному были готовы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 12 марта. Так он прокомментировал сообщения о якобы ведущейся против РФ ценовой войне на этом рынке.
Песков также напомнил, что Эр-Рияд опровергал сообщения о том, что ведется какая-либо ценовая война, тем более против РФ. По словам пресс-секретаря главы государства, снижение цен на нефть и нефтепродукты — общая тенденция.
«Все мы вместе в одной лодке находимся в этой ситуации. Другое дело, что все страны в большей или меньшей степени были готовы к такому падению цен», — добавил он.
Кроме того, Песков сообщил, что Москва не осуществляла каких-либо контактов с президентом США Дональдом Трампом по данному вопросу.
Ранее в четверг американские СМИ сообщили о том, что Трамп общался с российскими официальными лицами из-за ситуации на нефтяных рынках. В Вашингтоне эту информацию не подтвердили.
6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Трамп обвинил в произошедшем Москву и Эр-Рияд.

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