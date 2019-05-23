Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным»-ведущим

Разрешения на использование образа президента РФ Владимира Путина у британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не обращались к нам», — ответил он 23 мая на соответствующий вопрос ТАСС.

При этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Песков напомнил, что про Путина «написано много книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей». «Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — заключил представитель Кремля.

22 мая канал ВВС Two представил новое шоу, ведущим которого будет анимированный персонаж, называющий себя Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости».

Создание телевизионных шоу с использованием образов известных политиков широко распространено. Например, в России с 1994 по 2002 год выходила в эфир серия программ «Куклы», где главными персонажами были политические деятели.