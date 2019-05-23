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Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным»-ведущим
23 мая 2019, 23:24 • 8 • Политика
Разрешения на использование образа президента РФ Владимира Путина у британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не обращались к нам», — ответил он 23 мая на соответствующий вопрос ТАСС.
При этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Песков напомнил, что про Путина «написано много книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей». «Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — заключил представитель Кремля.
22 мая канал ВВС Two представил новое шоу, ведущим которого будет анимированный персонаж, называющий себя Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости».
Создание телевизионных шоу с использованием образов известных политиков широко распространено. Например, в России с 1994 по 2002 год выходила в эфир серия программ «Куклы», где главными персонажами были политические деятели.
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