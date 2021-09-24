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Кремль отреагировал на новые санкции США: Перечёркивает дух Женевы

24 сентября 2021, 13:50  •  135 • Политика
В Кремле назвали вероятность новых санкций США против России "наихудшим сценарием", который перечёркивает дух саммита Путина и Байдена в Женеве.
В Кремле прокомментировали планы США ввести новые санкции против России.
Так, в проекте оборонного бюджета США на новый финансовый год, принятом палатой представителей, предлагается ужесточить санкции против России, в том числе против суверенного долга.
Это не наше дело - строить какие-то прогнозы. Очевидно, что различные санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают,
- пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, данному документу ещё нужно пройти принятие в других ведомствах США, после чего администрация Байдена рассмотрит вопрос, руководствоваться ли этими положениями документа.
"Будем смотреть. Конечно же, это худший сценарий развития отношений, конечно же, это существенно перечеркнуло бы дух Женевы и даже те скромные надежды на налаживание какого-то диалога субстантивного, которые появились после Женевы", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Ранее Песков оценил инициативу США ввести новые санкции против более чем 30 граждан и чиновников России.

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