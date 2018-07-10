Кремль отобьет затраты на войну сирийской нефтью

Многие полагают, что сейчас гражданская война в Сирии стала всего лишь частью глобального противостояния России и Соединенных Штатов Америки. Первая борется за расширения геополитического влияния, а вторые — за сохранение своей гегемонии в мире.

На первых порах российской кампании в арабской республике все говорило о том, что Москва намного успешнее своего заокеанского конкурента. Во-первых, несмотря на всеобщую ненависть к Асаду, Россия смогла сохранить за ним пост президента. США же добивались обратного, но ничего не вышло. Во-вторых, под контроль Дамаска были возвращены огромные территории, ранее утраченные вследствие нашествия орд Исламского государства (ИГИЛ)*. США тоже отвоевывали у террористов земли, но делали это с гораздо меньшей эффективностью. Если взяться сравнивать по площади освобожденных земель, то с огромным отрывом впереди будет Москва. В-третьих, Россия умудрилась создать эффективный «триумвират», подключив к совместному урегулированию сирийской проблемы Турцию и Иран. Этот союз нельзя назвать исключительно военным, как в случае с коалицией, возглавляемой США, так как и Тегеран и Анкара решают в Сирии и политические, и социальные вопросы.

Ситуация весьма интересна еще и тем, что Турция считается ближайшим союзником американцев по НАТО, но, надо признать, взаимодействовать с Россией у нее сейчас получается гораздо лучше.

В общем, казалось, что Кремль переиграл соперника, но потом вдруг у многих появилось разочарование. В чем же причина? Все-таки успехи успехами, а деньги деньгами. Многих разочаровало то обстоятельство, что Россия не сможет извлечь финансовую выгоду из своих победоносных кампаний. Пока ВКС с асадовцами отвоевывали у ИГИЛ пустыни, американцы с курдами забирали себе крупнейшие нефтеносные районы Сирии — в Хасаке, на восточном берегу Евфрата в Дэйр-эз-Зоре и так далее. Получается, что американцы действовали рационально и, в первую очередь, действительно защищали исключительно собственные интересы. А Россия добилась лишь того, что помогла Асаду выжить в политическом смысле, при этом потеряв огромные деньги и ничего не заработав. Для России с ее нынешними экономическими проблемами такая благотворительность выглядит просто абсурдной. И такая идея со временем становилась все более популярной в российском обществе. Однако это не оказало никакого давления на Кремль, и он продолжал верить в полезность сирийской кампании.

Как оказалось, не зря. Американцы, будучи, как уже упоминалось, рационалистами, не спешили ввязываться в энергетические проекты на курдских территориях. Причин для этого достаточно. Для начала все же стоит не забывать, что война в Сирии не закончена, а в таких условиях дорогостоящие проекты всегда будут под угрозой. Во-вторых, курды, конечно, друзья американцам, но у них тоже есть свои планы на нефть и газ. Так, например, по факту иракские курды просто-напросто кинули американские и европейские компании, которые согласились вложить миллиарды долларов в их ресурсы. Курды получили деньги, частично их «распилили», частично потратили по назначению. Затем же вдруг оказалось, что прибыльность от всех эти многочисленных проектов минимальна, и расплачиваться с американцами и европейцами никто не собирается. От долгов курды не отказываются, но платят копейки. В итоге ExxonMobil (американская компания — авт.), RWE (немецкая компания — авт.), OMV (австрийская компания — авт.), MOL (венгерская компания — авт.) практически полностью сократили свое присутствие в регионе. Вероятно, боясь повторения подобного сценария, Вашингтон не торопится начинать работу в Сирии. Все это оказалось на руку России.

В случае с Иракским Курдистаном российские компании фактически участвовали в выдавливании иностранных конкурентов. После того, как местное правительство прекратило сотрудничество с западными партнерами, Эрбиль (столица Иракского Курдистана — авт.) принял все условия Роснефти. По договору между сторонами, Роснефть будет забирать практически 90% прибыли от пяти крупнейших месторождений автономии. Взамен, курды получили деньги — первоначально это было около полутора миллиарда долларов, но потом контракт был продлен и его условия не совсем известны. Что ж, доступ к восьмистам миллионам баррелей стоит явно больше миллиарда, так что Роснефть при разумной политике сможет неплохо заработать.

В Сирии сейчас возможен аналогичный сценарий. США ничего не сделали для того, чтобы сирийские курды, фактически сидящие на нефти, могли продавать черное золото по приемлемой цене. Им приходится перебиваться разовыми сделками на невыгодных условиях. Это привело к тому, что курдские лидеры пошли на переговоры с Дамаском. Напомним, что сейчас Дамаск остается единственным в САР официальным поставщиком сырой нефти на мировой рынок. Вероятно, Рожава (название самопровозглашенного курдского государства на севере Сирии — авт.) желает за счет этого стать участником мировой торговли.

Например, уже известно, что из Дамаска в провинцию Ракка отправилась группа политиков, инженеров и прочих технических специалистов для восстановления инфраструктуры. По определенным данным, они направляются в город ас-Саура. Здесь они встретятся с местным курдским лидером Мухаммадом Осо. Вероятно, им предстоит оценить все возможности, а затем восстановить то, что не требует больших финансовых затрат.

Турецкий эксперт по международной экономике Танер Бексой полагает, что этот проект находится практически под полным контролем России, которая к тому же и станет основным выгодоприобретателем.

— Есть информация, что представители Роснефти уже много раз посещали Хасаку и Дэйр-эз-Зор. Цель такого визита может объяснять только финансовыми интересами сторон. Сейчас самопровозглашенные власти северной и восточной Сирии контролируют основные нефтеносные участки, но в результате боевых действий возможность осуществлять нефтедобычу отсутствует. Вся инфраструктура террористами ИГ уничтожалась специально незадолго до бегства, что-то было уничтожено еще раньше. Заставить все это снова работать невозможно, поэтому нужно начинать все с самого начала. PYD (курдская политическая партия «Демократический союз», контролирующая Отряды народной самообороны, и фактически являющаяся правящей в Рожаве — авт.) пытался привлечь к этому делу США, но после непродолжительных переговоров представители ExxonMobil отказались участвовать. Обычно так бывает, что если ExxonMobil считает проект невыгодным, то другие компании даже не начинают переговоры. Но многие китайские или российские компании не следуют этому правилу, у них свои принципы. Можно не сомневаться, что эти проекты между Асадом и курдскими формированиями контролируются Россией. Если производства будут возрождены, то за счет денег Роснефти или других государственных компаний РФ. Это очень дорого, но в долгосрочной перспективе есть смысл участвовать в подобных проектах.

«СП»: — По какой причине курдские власти согласились на такое сотрудничество?

— Раньше между ними и Асадом прошли переговоры. После этого возросла активность, значит, можно предположить, что сторонам удалось договориться. Вероятно, самопровозглашенные власти этих провинций рассчитывают на долю в проектах или на крупные одноразовые выплаты с возможностью менять в будущем условия контракта. Но это так же вопрос выживания для этих политических партий и военизированных формирований. В последнее время, они активно ищут поддержки со стороны России и Асада. Это связано с тем, что США и Турция пришли к общему мнению по поводу сокращения влияния YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курмаджи — авт.) в Сирии.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.