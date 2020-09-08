Кремль отказался признать наличие в Белоруссии политзаключенных

Кремль не готов признать наличие в Белоруссии политических заключенных. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о призывах Евросоюза к Минску освободить политзаключенных, представитель Кремля отметил, что нельзя обобщать случаи. «Мы не согласны с такой трактовкой. Вешать ярлыки или делать обобщения мы считаем неверным», — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, каждому отдельному случаю надо давать отдельные трактовки.

Комментируя похищения людей в Белоруссии, Песков отметил, что это «никоим образом нельзя одобрить». «В то же время мы не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло», — сказал Песков об исчезновении в Минске оппозиционерки Марии Колесниковой. Москва надеется на прояснение ситуации, добавил он.

Накануне СМИ сообщили о похищении Колесниковой в центре Минска неизвестными в штатском и масках. Родственники активистки подали заявление в милицию о ее исчезновении.

Во вторник государственное СМИ Белоруссии сообщило, что Колесникову задержали при незаконном пересечении границы с Украиной. Там она проходила контроль вместе со своими соратниками — Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. В итоге Колесникова осталась в Белоруссии, а оба оппозиционера выехали на Украину.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.