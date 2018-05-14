Кремль отказался комментировать слухи об отставке Суркова

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СОЧИ, 14 мая. /ТАСС/. В Кремле не комментируют слухи об отставке и.о. помощника президента России Владислава Суркова, так как никогда не анонсируют кадровые решения. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Сурков уволен с поста помощника в связи с переходом на другую работу.

"Мы никогда не предвосхищаем каких-то кадровых решений и сообщаем о подписанных указах по мере их поступления", - отметил Песков. Отвечая на вопрос, могла бы отставка курирующего украинское урегулирование Суркова повлиять на позицию Кремля на этом направлении, и.о. пресс-секретаря напомнил, что внешнюю политику страны определяют не отдельные чиновники, а глава государства. Представитель Кремля заметил, что в целом такая "эвентуальная постановка вопроса вряд ли уместна".

"Внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной всему миру", - добавил Песков.