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Кремль оскорбили обвинения Запада в отравлении Навального - МИД
25 августа 2020, 21:20 • 66 • Политика
Ведомство напомнило, с какой поспешностью партнеры принялись трубить о "Скрипале-2"
Умышленное отравление Алексея Навального невыгодно Кремлю. Такое заявление сделали в российском МИД.
В сообщении российского внешнеполитического ведомства указывается, что в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом говорилось об открытом, непредвзятом рассмотрении дел не только о Навальном, но и так называемых "делах А.В. Литвиненко и Скрипалей", про которые вдруг вспомнили западные медиа.
Также в МИД добавили, что Москва обратила внимание представителя Белого дома на поспешность, с которой Штаты и Брюссель подхватили версию об умышленном отравлении Алексея Навального.
Биган заявил, что в случае подтверждения версии об отравлении Навального Штаты примут меры, "на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в выборы".
Российский МИД отмечает, что Кремль считает оскорбительными обвинения стран Запада в попытках скрыть реальное положение вещей в указанной ситуации. Ведомство отмечает, что полноценную историю болезни россиянина передали врачам из ФРГ, участвовавших в его транспортировке.
В Министерстве иностранных дел выразили надежду на то, что в "Шаритэ" проявят аналогичный профессионализм.
Полный текст заявления опубликован на сайте российского МИД.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не воспринимают всерьез обвинения в адрес российских властей в отравлении блогера Алексея Навального.
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